Nowy obiekt, liczący sześć kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne, to przestrzeń zaprojektowana z myślą o nowoczesnych badaniach biomedycznych i biotechnologicznych. Znajdą się w nim m.in. laboratoria badawcze, biobank oraz centrum obrazowania PET/MRI. To także siedziba nowego Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, które połączy badaczy różnych dziedzin w poszukiwaniu nowych terapii.

Równolegle trwają prace przy drugim etapie inwestycji - budynku dydaktycznym „B”, który połączy z budynkiem „A” czterokondygnacyjny łącznik. Znajdą się w nim m.in. laboratoria studenckie, sale do zajęć z symulacji medycznej i rozszerzonej rzeczywistości, a także sale wykładowe i seminaryjne.

- Dzisiejsze otwarcie to efekt pracy wielu osób - naukowców, inżynierów, pracowników administracji i inwestora, którzy przez ostatnie lata konsekwentnie realizowali tę inwestycję, będącą realizację wizji integracji Collegium Medicum w jednym miejscu. Budynek Badawczy jest dowodem, że ta wizja staje się rzeczywistością. Kolejnym krokiem będzie pełna realizacja Budynku Dydaktycznego (planowana na rok 2026), który razem z częścią badawczą dopełni powstający od kilku dekad nowoczesny, spójny kampus UJ CM - komentował otwarcie nowej przestrzeni prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Maciej Małecki. - To kolejny ważny etap rozwoju Kampusu w Prokocimiu, który - wraz z pobliskimi szpitalami uniwersyteckimi, Wydziałem Farmaceutycznym, Biblioteką Medyczną, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej oraz domami studenckimi - staje się nowoczesnym medycznym centrum klinicznym, naukowym i dydaktycznym, jednym z największych pracodawców Małopolski - dodał profesor.

Tak więc krakowska medycyna akademicka zyskała nowe przestrzenie i to w obiekcie, który śmiało możemy uznać za inwestycję na miarę XXI wieku. Tym samym kampus Collegium Medicum umacnia swoją pozycję na naukowej mapie Krakowa.