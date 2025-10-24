To już ten czas. Rozpoczyna się 34. Kwesta Listopadowa

Dlaczego kwesta co roku jest tak bardzo ważna? Odpowiedź jest niezmienna - opieka nad pacjentami jest w hospicjum bezpłatna, a umowa z NFZ pokrywa jedynie część ponoszonych kosztów. Efekt jest taki, że każdego miesiąca hospicjum musi dopłacać do tego aż 400 tys. zł. Nie byłoby to możliwe zarówno bez sponsorów i darczyńców, którzy od lat wiernie wspierają to miejsce, jak i bez przyjaciół, których z każdym rokiem przybywa. Może dlatego, że coraz więcej osób miało lub ma w hospicjum kogoś bliskiego, kto potrzebuje tak bardzo specjalistycznej opieki. W efekcie coraz więcej o hospicjum się mówi - w mediach, w zwykłych rozmowach, podczas różnych uroczystości. Coraz częściej wolontariusze z hospicjum są także zapraszani, by kwestowali - np. podczas pogrzebów, a rodziny zmarłych (także tych bardzo znanych) proszą, by zamiast kupować najpiękniejsze wieńce, wrzucić datek do hospicyjnej puszki.

- Hospicjum św. Łazarza od 44 lat opiekuje się osobami u kresu życia. Są to nie tylko chorzy nowotworowo, w stadium terminalnym, ale także cierpiący na inne przewlekłe schorzenia, wobec których medycyna jest już bezradna i można tylko działać objawowo oraz przeciwbólowo. By dobrze o nich zadbać, hospicjum od zawsze potrzebuje wsparcia społeczeństwa - mówi Renata Połomska, koordynatorka Pól Nadziei i innych akcji dedykowanych hospicjum, także Kwesty Listopadowej.

Co ważne, hospicjum to nie tylko dom stacjonarny mieszczący się przy ul. Fatimskiej 17, ale także hospicjum domowe, poradnia leczenia obrzęku limfatycznego oraz inne inicjatywy, które to miejsce prowadzi i proponuje.

- Niezmienne dziękujemy więc za każdą wpłatę i każdy datek przekazywany nam przy różnych okazjach, także dzięki wirtualnej puszce znajdującej się na naszej stronie: hospicjum.krakow.pl. Dziękujemy także za rekordowo wysoki wynik tegorocznej akcji "pożyteczny procent", czyli za aż 4,7 mln zł, oraz za wynik Pól Nadziei, które podsumowaliśmy w czerwcu - dały nam ok. 700 tys. zł. Z kolei ubiegłoroczna Kwesta Listopadowa zakończyła się wynikiem 327 645 zł - zaznacza R. Połomska. Jak będzie tym razem? - Przed nami szczególny czas, pełen zadumy nad tajemnicą śmierci i przemijania. Jeśli więc w najbliższych dniach, a także w święto Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny spotkamy hospicyjnych wolontariuszy, nie przechodźmy obok nich obojętnie. Wrzućmy datek do puszki, bo oni będą kwestować dla tych, którzy już spoglądają w stronę nieba - apeluje R. Połomska.

Kwestujący wolontariusze będą wręczać darczyńcom ulotki i chorągiewki z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego i napisem "Dar na Hospicjum św. Łazarza". W przygotowaniu chorągiewek pomogli w tym roku seniorzy działający w centrach aktywności seniora oraz dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół. Na ulotkach, oprócz informacji o działalności Hospicjum św. Łazarza, będzie też kod QR prowadzący do wirtualnej puszki.

Kwesta Listopadowa rozpocznie się już 26 października na cmentarzach Rakowickim, Prądnik Czerwony i Grębałów. 30 października kwestujący pojawią się na cmentarzach Podgórskim i Prądnik Czerwony, a 31 października - na cmentarzach Rakowickim, Podgórskim, Prądnik Czerwony, Grębałów oraz Liszki. 1 listopada wolontariusze będą obecni na większości cmentarzy (oprócz Rakowickiego): Prądnik Czerwony, Grębałów, Wola Duchacka, Bronowice Wielkie, Mydlniki, Pychowice, Prokocim, Bieżanów, Tyniec, Borek Fałęcki, Salwator, Mogiła, Piaski Wielkie, Zabierzów. Ostatnim dniem kwesty będzie Dzień Zaduszny, gdy kwestujący wrócą na cmentarz Rakowicki i będą też na cmentarzach: Podgórskim, Prądnik Czerwony, Bronowice Wielkie. Planowane są także zbiórki na cmentarzach Wola Zachariaszowska, Hebdów, Izdebnik i Zator.