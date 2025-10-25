Święty dla współczesnych

Krakowski

O książce "Buon Giorgio, czyli historia Piera Giorgia Frassatiego… mojego przyjaciela", która ukazała się nakładem krakowskiego Domu Wydawniczego "Rafael", mówi jej autorka Ewa Rygalik.

 
Ta publikacja pokazuje, że świętość nie jest odległym ideałem, ale może być drogą dla każdego. Materiały Domu Wydawniczego Rafael

Łukasz Kaczyński: Książka powstała z okazji 100. rocznicy śmierci świętego już Pier Giorgia Frassatiego i w przededniu jego kanonizacji. Jaki jego obraz niesie ona ze sobą?

Ewa Rygalik: Ta publikacja pokazuje nam, że świętość nie jest odległym ideałem, ale może być drogą dla każdego. Pełną pasji, radości i wrażliwości na drugiego człowieka. Historia Frassatiego pokazuje także autentyczność i odwagę życia w prawdzie, co może być ważnym drogowskazem dla współczesnych młody ludzi.

Kim dla Pani jest ten święty?

To przyjaciel. Poznałam go podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a później pisałam o nim pracę magisterską. Przez to stał się moim duchowym towarzyszem. I właśnie takiego, czyli wyjątkowego towarzysza codzienności, chciałam go przedstawić szerszemu gronu odbiorców.

W jaki sposób czytelnik pozna Pier Giorgia Frassatiego?

Wydawnictwo pozwala niejako przenieść się 100 lat wstecz. Zapraszam odbiorców do podróży po XX-wiecznych Włoszech, by poznać kogoś, kto nie waha się być sobą, troszczyć o innych i przyznawać do swoich słabości. Moim zamysłem było zachęcenie czytelnika do podjęcia wyprawy z nowym świętym - czy to w postaci spaceru po uliczkach Turynu, czy to zobaczenia tego, jak pomaga biednym, czy towarzyszeniu mu w modlitwie i wędrówce z przyjaciółmi po górach. Przy takiej perspektywie nie sposób nie zaprzyjaźnić się z bohaterem tej książki.

Co jeszcze możemy zdradzić czytelnikom?

To także opowieść o Natalii i jej cioci Ewie, które razem odbywają podróż w czasie. Starałam się, by ta forma rozmowy między ciocią a bratanicą nadała książce lekkości i osobistego charakteru, a poruszane podczas rozmowy tematy były bliskie młodemu czytelnikowi. Pisząc, sięgnęłam też do swoich wspomnień z podróży do Włoch - Turynu, Pollone i Alp - miejsc znanych Frassatiemu. Mam nadzieję, że taka fabuła stanie się pretekstem do szukania odpowiedzi na ważne pytania, które nurtują współczesnych nastolatków.

Czy to typowa biografia?

Absolutnie nie. Spotykamy się tutaj z człowiekiem z krwi i kości, który zmarł w wieku zaledwie 24 lat, a mimo to pozostawił po sobie niezwykle silne świadectwo życia, w którym modlitwa i czyn szły ramię w ramię. Poznajemy osobę głębokiej wiary, oddaną pomocy ubogim, miłośnika gór, studenta i przyjaciela. Frassati to święty autentyczny, z krwi i kości. Dlatego można się z nim utożsamiać i inspirować jego życiem!

Łukasz Kaczyński

publikacja 25.10.2025 17:31

