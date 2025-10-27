Promesę na finansowanie przedsięwzięcia "»Odkryj duszę Krakowa«. Komplesowa konserwacja bazyliki wraz z remontem instalacji elektrycznej kościoła i budynku klasztoru" przekazali na ręce o. Michała Lukoszka, wikariusza generalnego paulinów, i o. Mariusza Tabulskiego, przeora wspólnoty skałecznej, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Borysław Czarakcziew i minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Koszt całości rozpoczętych już prac konserwatorskich i remontowych wyniesie prawie 13 mln zł. Prace potrwają zaś do 2028 roku. Mają rangę projektu kluczowego związanego z Kancelarią Prezydenta RP, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, który przekazuje pieniądze do SKOZK.

Projekt kluczowy obejmie całościową konserwację wnętrza świątyni, w tym polichromii, wyposażenia prezbiterium i naw (w tym ambony, stalli, stolarki drzwiowej, balustrady i ławek). Nie będą konserwowane ołtarze świątyni, gdyż odnowiono je na początku tego wieku. W ramach prac prowadzonych przez firmę DKK Konserwacja Zabytków zwiększone zostanie także bezpieczeństwo wnętrza bazyliki. Zaplanowano wymianę i uzupełnienie instalacji elektronicznej, przeciwpożarowej oraz alarmowej. Będzie to bez wątpienia największe przedsięwzięcie konserwatorskie w centrum Krakowa w najbliższych latach. - To więcej niż konserwacja. To troska o ciągłość polskiej kultury i duchowości - powiedział B. Czarakcziew. - Bo my w Krakowie zawsze patrzyliśmy na zabytki naszego miasta jak na własność całej Polski, dla dumy i chwały całej Polski staraliśmy się je utrzymywać i odnawiać. Ta świadomość odpowiedzialności za spuściznę należącą do wszystkich Polaków jest bardzo ważną cząstką tożsamości krakowian i Małopolan. Niech ta renowacja stanie się nie tylko dziełem konserwatorskim, ale także znakiem naszej troski o wartości, które łączą pamięć, wspólnotę i piękno - dodał przewodniczący SKOZK.

Minister Bogucki przekazał zebranym pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego i podkreślił znaczenie Krakowa i jego zabytków. - Chciałbym podziękować w imieniu pana prezydenta tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem podejmują to wielkie dzieło. Potrzebne są środki, ale przede wszystkim potrzebni są ludzie, którzy rozumieją, jak ważnym miejscem jest Skałka i jak ważne są inne wielkie zabytki kultury materialne znajdujące się w Krakowie - mówił Z. Bogucki. Dodał, że jako szczecinianin, oglądając dziś w skałecznym Panteonie Narodowym sarkofag ze szczątkami Jana Długosza, postaci zasłużonej dla Kościoła i dziejopisarstwa polskiego, który przyczynił się do osadzenia na Skałce paulinów, poczuł szczególne wzruszenie. Przypomniał sobie bowiem, że najwybitniejszy władca Pomorza - Bogusław X z rodu Gryfitów - wychowywał się na Wawelu wraz z królewiczami Jagiellończykami, pod kierunkiem Długosza.

O. Lukoszek podkreślił z kolei, że paulini czują szczególną odpowiedzialność za dziedzictwo Skałki, miejsca związanego ze śmiercią św. Stanisława. - Mamy świadomość ciężaru tej odpowiedzialności. A z drugiej strony też wiemy, że sami sobie z tym nie poradzimy, nie udźwigniemy tego ciężaru, utrzymania tego obiektu, jego piękna, przywrócenia jego blasku - mówił wikariusz generalny, dziękując za wsparcie remontu świątyni.

Warto podkreślić, że w trakcie czteroletniego remontu bazylika skałeczna będzie przez cały czas otwarta dla wiernych i turystów.