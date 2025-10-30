20-letnia wspólna wędrówka

Krakowski

Każdy, kto chce poznać od kuchni krakowskie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, powinien zajrzeć do nowej książki "Dzieło - między ulicą a domem".

Br. Konrad Baran ma nadzieję, że lektura uświadomi światu, iż osoby bezdomne nadal są zwyczajnymi ludźmi, ze swoimi marzeniami.  
Alicja Rzepa

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to organizacja, która udziela pomocy doraźnej, specjalistycznej i mieszkaniowej niemal 1600 osobom bezdomnym w Krakowie. – Ta publikacja to podróż po radościach i trudach, które podejmujemy każdego dnia, by wesprzeć w niełatwej codzienności naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że dzięki tej książce świat zobaczy rzeczywistość, w której żyją, dylematy, przed którymi stają co dnia, jak i fakt, że mimo ubóstwa i braku domu nadal są zwyczajnymi ludźmi ze swoimi marzeniami -mówi br. Konrad Baran OFMCap, dyrektor placówki.

Łukasz Kaczyński

|

Gość Krakowski 44/2025

publikacja 30.10.2025 00:00

