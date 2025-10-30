20-letnia wspólna wędrówka

Każdy, kto chce poznać od kuchni krakowskie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, powinien zajrzeć do nowej książki "Dzieło - między ulicą a domem".
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to organizacja, która udziela pomocy doraźnej, specjalistycznej i mieszkaniowej niemal 1600 osobom bezdomnym w Krakowie. – Ta publikacja to podróż po radościach i trudach, które podejmujemy każdego dnia, by wesprzeć w niełatwej codzienności naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że dzięki tej książce świat zobaczy rzeczywistość, w której żyją, dylematy, przed którymi stają co dnia, jak i fakt, że mimo ubóstwa i braku domu nadal są zwyczajnymi ludźmi ze swoimi marzeniami -mówi br. Konrad Baran OFMCap, dyrektor placówki.
