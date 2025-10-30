O której Msze św. na cmentarzach Krakowa

Oto harmonogram Mszy św. i nabożeństw na wybranych nekropoliach krakowskich:

katedra na Wawelu

1 listopada - Msze św. o godz.: 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30;

2 listopada - Msze św. w tych samych godzinach, jak w sobotę 1 listopada.

Po Eucharystii o godz. 16.30 odbędzie się procesja do grobów królewskich w podziemiach katedry, gdzie zostaną odprawione modły za pochowanych tam królów, wodzów i poetów. Będzie im przewodniczył bp Jan Zając.

cmentarz Rakowicki

Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w znajdującym się na cmentarzu kościele Zmartwychwstania Pańskiego.

1 listopada - Msze św. o godz.: 8, 9, 10, 11.10, 12 (łacińska), 13, 15.45 (z procesją), 18; Różaniec o godz. 15;

2 listopada - Msze św. o godz.: 8, 9, 10, 11.10, 12 (łacińska), 13.30, 17.45; Różaniec o godz. 16, nieszpory za zmarłych o godz. 16.45, procesja do grobów i modlitwy za zmarłych o godz. 17.10.

cmentarz Podgórski

Msze św. będą odprawiane w kaplicy cmentarnej.

1 listopada - Msze św. o godz.: 9, 11, 15. Modlitwa za zmarłych z procesją po cmentarzu ok. godz. 15.45;

2 listopada - Msze św. o godz.: 9, 11.

cmentarz Salwatorski

Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych.

1 listopada - Msze św. o godz.: 10, 11, 12, 13, 15. Nieszpory za zmarłych o 14.30, procesja żałobna po cmentarzu z wypominkami i modlitwą za zmarłych po Mszy św. o 15;

2 listopada - Msze św. o godz.: 9 (za zmarłych z Bractwa św. Anny) i 10 (za zmarłych kapłanów oraz zmarłe siostry norbertanki i serafitki).

cmentarz Batowicki (Prądnik Czerwony)

Msze św. będą odprawiane w kaplicach cmentarnych.

1 listopada - Msze św. w kaplicy przy ul. Powstańców 48 o godz.: 9, 10, 11, 12; w kaplicy przy ul. Reduta o godz. 8.30, 10.30, 14;

2 listopada - Msze św. w kaplicy przy ul. Powstańców o godz. 10.30 i 12.30. Msze św. w kaplicy przy ul. Reduta o godz.: 9, 12.

cmentarz Grębałów

Msze św. będą odprawiane w kaplicy cmentarnej.

1 listopada - Msze św. co godzinę, od 9 do 14. Procesja z modlitwą za zmarłych o godz. 15;

2 listopada - Msze św. m.in. o godz. 10 i 12.

W związku ze zwiększonym ruchem w okolicy cmentarzy krakowskich od 31 października do 2 listopada zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz w organizacji ruchu samochodowego. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej www.krakow.pl.