O której Msze św. na cmentarzach Krakowa

W kaplicach na cmentarzach krakowskich 1 i 2 listopada zostaną odprawione Msze św. za zmarłych. Będą celebrowane również w katedrze wawelskiej, która jest nekropolią narodową.
Oto harmonogram Mszy św. i nabożeństw na wybranych nekropoliach krakowskich:
katedra na Wawelu
1 listopada - Msze św. o godz.: 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30;
2 listopada - Msze św. w tych samych godzinach, jak w sobotę 1 listopada.
Po Eucharystii o godz. 16.30 odbędzie się procesja do grobów królewskich w podziemiach katedry, gdzie zostaną odprawione modły za pochowanych tam królów, wodzów i poetów. Będzie im przewodniczył bp Jan Zając.
cmentarz Rakowicki
Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w znajdującym się na cmentarzu kościele Zmartwychwstania Pańskiego.
1 listopada - Msze św. o godz.: 8, 9, 10, 11.10, 12 (łacińska), 13, 15.45 (z procesją), 18; Różaniec o godz. 15;
2 listopada - Msze św. o godz.: 8, 9, 10, 11.10, 12 (łacińska), 13.30, 17.45; Różaniec o godz. 16, nieszpory za zmarłych o godz. 16.45, procesja do grobów i modlitwy za zmarłych o godz. 17.10.
cmentarz Podgórski
Msze św. będą odprawiane w kaplicy cmentarnej.
1 listopada - Msze św. o godz.: 9, 11, 15. Modlitwa za zmarłych z procesją po cmentarzu ok. godz. 15.45;
2 listopada - Msze św. o godz.: 9, 11.
cmentarz Salwatorski
Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych.
1 listopada - Msze św. o godz.: 10, 11, 12, 13, 15. Nieszpory za zmarłych o 14.30, procesja żałobna po cmentarzu z wypominkami i modlitwą za zmarłych po Mszy św. o 15;
2 listopada - Msze św. o godz.: 9 (za zmarłych z Bractwa św. Anny) i 10 (za zmarłych kapłanów oraz zmarłe siostry norbertanki i serafitki).
cmentarz Batowicki (Prądnik Czerwony)
Msze św. będą odprawiane w kaplicach cmentarnych.
1 listopada - Msze św. w kaplicy przy ul. Powstańców 48 o godz.: 9, 10, 11, 12; w kaplicy przy ul. Reduta o godz. 8.30, 10.30, 14;
2 listopada - Msze św. w kaplicy przy ul. Powstańców o godz. 10.30 i 12.30. Msze św. w kaplicy przy ul. Reduta o godz.: 9, 12.
cmentarz Grębałów
Msze św. będą odprawiane w kaplicy cmentarnej.
1 listopada - Msze św. co godzinę, od 9 do 14. Procesja z modlitwą za zmarłych o godz. 15;
2 listopada - Msze św. m.in. o godz. 10 i 12.
W związku ze zwiększonym ruchem w okolicy cmentarzy krakowskich od 31 października do 2 listopada zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz w organizacji ruchu samochodowego. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej www.krakow.pl.