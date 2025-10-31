Film, który wstrząsa

Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, przekonuje, że jest to duchowa alternatywa dla sezonowych horrorów. - Powracamy z kolejną mocną propozycją - „Wielkie ostrzeżenie” to film, który nie straszy, lecz wstrząsa prawdą. To opowieść o sumieniu, przemianie i nadziei, inspirowana autentycznymi historiami. Film, który na całym świecie jest opisywany jako "duchowe trzęsienie ziemi" i "doświadczenie graniczne" - mówi.

Choć jest on zakorzeniony w duchowej tradycji, ma uniwersalne przesłanie, zachęcające do refleksji nad samym sobą i nad światem. Na ekranie pojawiają się bowiem postaci świętych i mistyków, które od wieków inspirują wierzących i poszukujących sensu, w tym św. Teresa z Avila czy św. Faustyna Kowalska. Ich słowa, modlitwy i wizje wplecione są w nowoczesny język filmu dokumentalnego, tworząc przestrzeń do refleksji nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytania o sens życia, wartości i nadzieję.

W produkcję filmu zaangażowało się ponad 500 osób. Reżyser, Juan Carlos Salas Tamez, znany z wcześniejszych projektów o tematyce duchowej, poświęcił kilka lat na zebranie świadectw, analizę źródeł historycznych i proroctw świętych, w tym objawień św. Faustyny Kowalskiej. W efekcie powstał obraz, który łączy dokumentalną precyzję z głęboką refleksją nad ludzkim doświadczeniem i przemianą.

"Ten film był dla mnie trudną, ale niezwykle ważną drogą. Przygotowania do niego poprzedziły wnikliwe badania treści, objawień i świadectw. Naszym priorytetem było zachowanie wierności prawdzie - zarówno duchowej, jak i ludzkiej. To film o sumieniu, które może być światłem" - mówi o swoim dziele reżyser.

Ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny "Któż jak Bóg", komentując dla Rafael Film przesłanie obrazu zauważa, że jego główną ideą jest oświecenie sumień. Według chrześcijańskiej tradycji ma to być szczególne wydarzenie, w którym każdy człowiek zobaczy prawdę o sobie, o swoich czynach, o konsekwencjach swojego życia. Twórcy filmu ukazują to w sposób sugestywny, a kamera prowadzi widza przez obrazy, które przypominają osobisty rachunek sumienia.

Produkcja odniosła już sukces na całym świecie nie tylko wśród publiczności, ale także w środowisku krytyków i dziennikarzy filmowych. "Wielkie ostrzeżenie" określane jest mianem jednego z najbardziej poruszających dokumentów o duchowym przebudzeniu współczesnego człowieka. Dzieło zdobyło już 14 nagród na międzynarodowych festiwalach, w tym Grand Prix na XXXIX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów „Niepokalana” 2025.

"Wielkie ostrzeżenie" trafi do polskich kin 31 października, oferując widzom alternatywę dla typowych filmów grozy. To propozycja dla tych, którzy w kinie szukają emocji, sensu i inspiracji, a nie tylko rozrywki. Więcej informacji o filmie można znaleźć na www.rafaelfilm.pl.