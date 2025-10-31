Kraków. Nie żyje Elżbieta Penderecka

Poinformował o tym jej bliski współpracownik ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena - Andrzej Giza. "Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia" - napisał. "Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej" - dodał A. Giza.

Jak wspominała zmarła w książce "Pendereccy. Saga rodzinna" (2013), "Dzieliłam wszystkie pasje Krzysztofa. Dbałam o dom, lubiłam gości, towarzystwo. A później starałam się wykorzystać swoje doświadczenie - organizowałam festiwale. Najpierw w Puerto Rico, potem Festiwal Beethovenowski".

Elżbieta Penderecka urodziła się w 1947 r. w Krakowie. Jej ojcem był znany wiolonczelista Leon Solecki, koncertmistrz orkiestry Filharmonii Krakowskiej, profesor Akademii Muzycznej. Rozpoczęła studia z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz gdy w 1965 r. została żoną Krzysztofa Pendereckiego, całe swe pozarodzinne życie poświęciła muzyce. Prowadziła sekretariat swojego męża. Wbrew pozorom nie była to praca prosta, gdyż ze względu na wielokierunkową działalność Pendereckiego na całym świecie: kompozytora, dyrygenta, wykładowcy, wymagała wielkiego zaangażowania.

W latach 90. ubiegłego wieku, Elżbieta Penderecka zaczęła szerzej wykorzystywać swoje doświadczenia organizacyjne. W latach 1996-2000 przewodniczyła Radzie Programowej Festiwalu Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury. W 1997 r. zorganizowała zaś pierwszy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, który od tego czasu odbywa się co roku, początkowo w Krakowie, a następnie w Warszawie. Przy tej okazji w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie odbywają się pokazy rękopisów Beethovena. W 1998 roku zainicjowała Festiwal Krzysztofa Pendereckiego, który odbywa się w cyklu pięcioletnim. W 2003 roku powołała do życia Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, które organizuje obecnie obydwa festiwale. Przyczyniła się również do powstania krakowskiej orkiestry miejskiej - Sinfonietta Cracovia. Tam oraz w innym zespole, któremu patronowała E. Penderecka - Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, wielu młodych muzyków mogło rozwinąć swoje artystyczne skrzydła.