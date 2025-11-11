Nowy Targ, Zakopane, Rabka, Czarny Dunajec – to podhalańskie miasta, w których odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez nasz kraj niepodległości 11 listopada 1918 r. Wszędzie tam były wspólna modlitwa i śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego”. W stolicy Podhala nie zabrakło parlamentarzystów z regionu.

Szczególny wymiar świętowania wolnej Polski miał miejsce pod Giewontem, tam odbył się bowiem XII Bieg Niepodległości. Zawodnicy mieli do pokonania trasy na dystansie 5,5 km albo 11 km. W sumie około 600 śmiałków wyruszyło ze Stadionu Miejskiego przy ul. Orkana, mijając po drodze Krupówki, kompleks skoczni przy ul. Bolesława Czecha i powróciło na stadion.

Wśród zawodników była m.in. złota olimpijka Justyna Kowalczyk i wójt Gminy Kościelisko Roman Krupa.

Obchody Święta Niepodległości miały uroczysty przebieg w mniejszych miejscowościach, m.in. w Rogoźniku. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, delegacje z pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, a także liczne grono rodziny śp. porucznika Stanisława Nenko - oficera Wojska Polskiego zamordowanego w 1940 roku przez NKWD w Charkowie. W kościele pw. św. Andrzeja Boboli ks. proboszcz Andrzej Bukalski odprawił Mszę św. w intencji ojczyzny. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przeszli w uroczystym pochodzie pod obelisk poświęcony porucznikowi Stanisławowi Nenko.

Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek odczytał apel pamięci, w którym przywołał imiona i nazwiska mieszkańców Rogoźnika poległych w obronie ojczyzny w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Przypomniał także nazwiska wszystkich żołnierzy pochodzących z Rogoźnika, którzy brali udział w walkach w obronie naszej ojczyzny w szeregach Wojska Polskiego, legionów, Armii Krajowej oraz w formacjach alianckich.

Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym przypomniały o drodze Polaków do wolności poprzez pieśni patriotyczne i recytacje.

W Cichem Górnem kilka lat temu na cmentarzu parafialnym został odsłonięty obelisk z tablicą pamiątkową o mieszkańcach tej miejscowości rozstrzelanych przez Niemców. Wcześniej współpracowali i walczyli w oddziale Wojciecha Duszy "Szaroty". Obelisk upamiętnia także tych, którzy ponieśli śmierć w niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, i tych co zginęli we wrześniu 1939 r. W Święto Niepodległości przy obelisku delegacja czarnodunajeckiego samorządu, z panią skarbnik Moniką Styrczulą i radnym Danielem Domagałą na czele, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pamięci. Obecna była także pani sołtys Aneta Sproch, poczty sztandarowe ze Związku Podhalan z Cichego i OSP Ciche Górne I.