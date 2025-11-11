Kraków. Radosne święto niepodległości

Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od złożenie kwiatów przy pomniku Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu, a następnie w podziemiach katedry wawelskiej w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod tablicą upamiętniającą premiera Wincentego Witosa w przedsionku krypty św. Leonarda.

Mszy św. w katedrze przewodniczył metropolita krakowski. - Nie można zaprzestać pracy na rzecz Polski. Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej wobec naszej ojczyzny "nieużytecznymi sługami", którzy wykonują to, co do nas po prostu należy. I o takich wiernych wykonawców tego, co należy czynić, trzeba dzisiaj szczególnie prosić Pana Boga - mówił abp Marek Jędraszewski. W Mszy wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, przedstawiciele wojska oraz poczty sztandarowe. Metropolita krakowski odniósł się do słów: "Bóg, Honor, Ojczyzna" wyszytych na sztandarach. - Bóg - a więc trwać przy Bogu, który jest życiem, aby żyć. Honor - stać na straży swego dobrego imienia, aby móc zawsze czynić wszystko jak trzeba. Ojczyzna - kochać ją jak matkę, aby zasługiwać na cześć i szacunek ze strony jej synów teraz i w przyszłości - powiedział abp Jędraszewski.

Na wzgórzu wawelskim rozdawano flagi narodowe. Potem uformował się pochód patriotyczny, który przeszedł Traktem Królewskim na pl. Matejki w pobliże Grobu Nieznanego Żołnierza. Nad głowami maszerującymi łopotały flagi w barwach narodowych. - W tym dniu należy przytoczyć słowa wypowiedziane przez jednego z ojców naszej niepodległości - premiera naszej wolności Wincentego Witosa. Powiedział on między innymi tak: "Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości". Jesteśmy winni pamięć tym, którzy o naszą ojczyznę walczyli - powiedział na pl. Matejki wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. - Czerwień naszych barw to nie tylko przelana krew, ale także miłość i braterstwo. Ten oto kolor musi nam przypominać, że wszyscy jesteśmy Polakami, że jesteśmy sobie braćmi. Nie jest nam dane prawo do "darzenia się" nienawiścią. I tak dziś spójrzmy na to, kim jest dobry patriota. On jest żołnierzem, strażakiem, policjantem czy innym funkcjonariuszem; on jest dobrze wykonującym swoje obowiązki parlamentarzystą, samorządowcem, lekarzem, nauczycielem; on jest tym, który kocha swoją ojczyznę i jest dobrym obywatelem - podkreślił wojewoda.

W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznany dr. Jerzemu Bukowskiemu, honorowemu przewodniczącemu Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, wieloletniemu współpracownikowi "Gościa Krakowskiego", odebrał w jego imieniu brat Rafał.

Wręczono również w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej akty nadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Nowymi obywatelami Polski zostało 9 osób pochodzących m.in. z Angoli, Armenii, Brazylii, Meksyku i Ukrainy.