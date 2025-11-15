Ambasadorzy kultury

Związek Podhalan w Ratułowie świętuje jubileusz 30-lecia działalności. – Z perspektywy proboszcza jestem szczęściarzem, bo mogę swoje życie przeżywać właśnie tutaj. Dziękuję członkom oddziału ZP za wielkie zaangażowanie w życie parafii, za współpracę przy dożynkach parafialnych, za prowadzenie imprez, które pozwalają na wspólne spędzanie czasu wielu rodzinom – mówi proboszcz ks. Janusz Rzepa z parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie, w której granicach działa oddział z Ratułowa.