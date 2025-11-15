Ambasadorzy kultury

Krakowski

Są wizytówką lokalnej społeczności i częścią największej organizacji na świecie zrzeszającej górali. Tworzą historię z szacunkiem dla przeszłości i wiarą w przyszłość.

Mocna ekipa ZP przed miejscową drewnianą kaplicą, w której odbyła się Msza św. dziękczynna.  
Mocna ekipa ZP przed miejscową drewnianą kaplicą, w której odbyła się Msza św. dziękczynna.
 Jan Głąbiński /Foto Gość

Związek Podhalan w Ratułowie świętuje jubileusz 30-lecia działalności. – Z perspektywy proboszcza jestem szczęściarzem, bo mogę swoje życie przeżywać właśnie tutaj. Dziękuję członkom oddziału ZP za wielkie zaangażowanie w życie parafii, za współpracę przy dożynkach parafialnych, za prowadzenie imprez, które pozwalają na wspólne spędzanie czasu wielu rodzinom – mówi proboszcz ks. Janusz Rzepa z parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie, w której granicach działa oddział z Ratułowa.

Jan Głąbiński

|

Gość Krakowski 46/2025

publikacja 15.11.2025 08:54

