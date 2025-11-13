Nadzieja dla potrzebującego

Wydarzenie potrwa od 14 do 16 listopada. Centralnym jego punktem będzie Namiot Spotkań, który stanie na Małym Rynku. - Światowemu Dniowi Ubogich przewodzi w tym roku hasło "Ty jesteś moją nadzieją", zaczerpnięte z Psalmu 71. To z jednej strony nadzieja, obecna w sercu ludzi ubogich, którzy już nawet w słowie ich określającym posiadają w Bogu w zasadzie wszystko, co mają, a czasem jest to bardzo niewiele. Z drugiej strony to nadzieja, którą może być każdy z nas dla bliźniego, jeśli tylko nie odwróci od niego wzroku i otworzy swoje serce - wyjaśnia ks. Mariusz Słonina, dyrektor Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej.

Trzy dni ŚDU mają pomóc osobom w kryzysie bezdomności oraz zachęcić wszystkich do niesienia pomocy. Osoby, które chciałby pełnić posługę wolontariuszy podczas ŚDU wciąż mogą się zgłosić pod adresem: dorota.suder@krakowcaritas.pl. - To wyjątkowy czas doświadczania wspólnoty Kościoła oraz spotkania wartościowych i inspirujących ludzi, zarówno po stronie wolontariuszy, jak i tych, którzy pomoc otrzymują. Niekiedy wystarczy się podzielić swoim czasem. To naprawdę niedużo, ale może zmienić życie - przekonuje Dorota Suder, koordynator ds. wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W planie wydarzenia w ramach Namiotu Spotkania znalazły się oczywiście wspólne ciepłe posiłki i przebywanie, ale także porady prawne i psychologiczne, rekolekcje, spowiedź, pomoc socjalna, dostęp do łaźni i garderoby oraz aktywizacja zawodowa czy wstępna kwalifikacja medyczna. Ale będzie również... festiwal talentów! - Chcemy pokazać, że bieda i brak domu nie przekreślają człowieka. Że pomimo trudnej sytuacji życiowej potrzebujący to wciąż osoby z pasjami, które niejednokrotnie potrafią nas zaskoczyć, a także wiele nauczyć - podkreśla D. Suder.

Inicjatywa ŚDU została zapoczątkowana przez papieża Franciszka i ogłoszona wiernym podczas Roku Miłosierdzia w 2016 r. Szczegółowe informacje o krakowskim ŚDU są dostępne na www.sdu.malopolska.pl.