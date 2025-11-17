Pierwszym punktem niedzielnych uroczystości będzie Msza św. w kościele NSPJ w stolicy Podhala, w oprawie muzycznej Chóru "Echo Gorczańskie” oraz kapeli Dziewięćsił. - Etos Solidarności jest wciąż aktualny. Wymiar wolności i wspólnoty jeszcze bardziej są nam potrzebne. Nie wolno nam zapominać o tych, którym z różnych powodów się nie udało, nie powiodło się - zaznaczył ks. Władysław Palmowski, krakowski kapelan Solidarności. Eucharystii przewodniczył dziekan nowotarski i zarazem proboszcz parafii NSPJ ks. Piotr Mozdyniewicz. W koncelebrze był m.in. o. Antoni Kluska, bernardyn z Zakopanego, kapelan podhalańskiej Solidarności.

Nowotarska świątynia była wypełniona delegacjami z pocztami sztandarowymi Solidarności niemal z całej Polski, dojechali m.in. górnicy ze Śląska. Podczas liturgii śpiewał chór parafialny Echo Gorczańskie oraz kapela góralska Dziewięćsił. W świątyni zgromadzili się nie tylko działacze Solidarności, ale także liczni mieszkańcy stolicy Podhala, parafianie, goście, m.in. podhalańscy parlamentarzyści, władze samorządowe ze starostą nowotarskim Tomaszem Hamerskim na czele.

Po uroczystej Mszy św. wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli z kościoła NSPJ do Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Przewodniczący Małopolskiego Regionu "Solidarności" Tomasz Zaborowski odczytał list od Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności w Polsce. Następnie przyznano Medale 45-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. Pośmiertnie otrzymali je: Władysław Skalski, Marian Gołczyński, Wojciech Szopiński, Czesław Jodłowski, Jerzy Mroczka, Zbigniew Piekarczyk, Stanisław Żółtek, Józef Zając, ks. Jerzy Leśko, Andrzej Janiszewski, Zbigniew Krawczyk, Jan Studentowicz, Kazimierz Samolej. Medale zostały wręczone ich najbliższym.

Medale zostały przyznane także żyjącym członkom tej największej organizacji związkowej. Otrzymali je: Grażyna Kukulska, Krzysztof Owczarek, Antoni Antolak, Maria Krupa, Rozalia Bigos, Romana Feldman, Jan Tomaszkowicz i Robert Ozorowski.

Władze powiatu nowotarskiego sprawiły też niespodziankę głównemu organizatorowi niedzielnych wydarzeń, czyli Leszkowi Jankowskiemu, który został odznaczony specjalnym Medalem od Powiatu Nowotarskiego. Z kolei od górników z Wieliczki szef nowotarskich struktur Solidarności otrzymał jeden z elementów górniczego wyposażenia. Słowa pozdrowienia do działaczy i gości skierowała posłanka Anna Paluch i senator Jan Hamerski oraz burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.

Dopełnieniem obchodów był koncert galowy z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - Karpackiego Oddziału SG im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, z gościnnym udziałem solistów: Natalii Zabrzeskiej-Borowiec, Iwony Chruślickiej, Justyny Pustówki, Beaty Buszki, Doroty Niedźwieckiej, Magdaleny Ćwiertni, Julii Jarząbek, Jakuba Dudy, Stanisława Kity oraz zespołu Kapela "Dziewięćsił", a także Bogusława Ćwiertni.

Obchody 45-lecia Solidarności wsparło wielu sponsorów i darczyńców.