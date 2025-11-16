Kraków. Między samotnością a wspólnotą

Wraz z red. Marcinem Jakimowiczem autorzy: o. Tomasz Franc OP i red. Magdalena Dobrzyniak, dziennikarka "Gościa Niedzielnego", będą rozmawiali o ludzkiej samotności, zgorszeniu Kościołem, towarzyszeniu młodym odchodzącym z Kościoła oraz stygmatyzowaniu innych i odwadze wchodzenia w kryzys. Ich książka to zapis rozmów dziennikarki z duchownym, psychologiem i psychoterapeutą, który jest próbą zrozumienia osób stojących na uboczu życia wspólnoty kościelnej, zagubionych, zranionych, zdezorientowanych lub po prostu - nieśmiałych czy introwertycznych. "W dialogach tych kryje się pragnienie odkrycia, że Kościół może być miejscem nie tylko dla tych, którzy z łatwością odnajdują się w religijnych rytuałach czy uporządkowanych schematach, ale również dla tych, którzy z trudnością wchodzą w relacje z Bogiem, wspólnotą, a czasem nawet… z samym sobą." - napisał we wstępie do publikacji bp Artur Ważny.

Wstęp na spotkanie autorskie jest wolny.