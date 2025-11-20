Instytut Gość Media, wydawca "Gościa Niedzielnego", w prowadzonej przez siebie serii "Biblioteka Gościa" wydał książkę wspólnego autorstwa Magdaleny Dobrzyniak i o. Tomasza Franca OP "Kościół ostatnich ławek". O. Franc jest psychologiem, psychoterapeutą w Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, asystentem na psychologii UPJPII, członkiem zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, delegatem prowincjała dominikanów ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie.

M. Dobrzyniak to dziennikarka i redaktorka, zastępczyni sekretarza redakcji "Gościa Niedzielnego", autorka książek "Nie mój Kościół" (z bp. Damianem Muskusem OFM) oraz "Dorośli bezbronni w Kościele" (z o. Tomaszem Francem OP). Wieloletnia korespondentka KAI i Radia Watykańskiego, osoba od dawna mocno zanurzona w problematykę życia Kościoła.

Jak pisze wydawca w nocie informacyjnej: "»Kościół ostatnich ławek« to szczere rozmowy o ludziach, którzy stoją na uboczu życia wspólnoty kościelnej, czują się zagubione, zranione lub są po prostu nieśmiałe. Autorzy mierzą się z pytaniami o miejsce w Kościele osób zgorszonych czy zdezorientowanych. Książka jest próbą usłyszenia ich głosu, zrozumienia ich historii i sposobu myślenia. To książka nie tylko dla wspólnot i duszpasterzy, ale także dla samych bywalców ostatnich ławek oraz wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć tych stojących z boku".

Bp Artur Ważny, od niespełna dwóch lat biskup diecezji sosnowieckiej, dodaje we wstępie: "To tam, w ostatnich ławkach, gromadzą się ci, którzy z różnych powodów nie czują się komfortowo w pierwszych rzędach. To ludzie, którzy noszą w sobie bagaż doświadczeń, oddalających ich od schematycznej wizji wspólnoty. To introwertycy, zranieni, samotni, nieśmiali, a także ci, którzy zderzyli się z obojętnością lub niezrozumieniem czy zdezorientowaniem lub zawiedzeniem, które mogą towarzyszyć ich duchowym poszukiwaniom".

Dyskusja w dominikańskiej auli moderowana przez dziennikarza "Gościa" Marcina Jakimowicza koncentrowała się głównie wokół problemów ludzi, którzy z różnych powodów poczuli się przez wspólnotę Kościoła skrzywdzeni, odepchnięci bądź zlekceważeni. A także tych, zwłaszcza młodych ludzi, dla których religia, wiara i Kościół to zagadnienia nieistniejące, które nie budzą żadnych uczuć ani przemyśleń.

Czy działanie wspólnoty powinno się koncentrować na próbach przesadzenia tych ludzi do pierwszych ławek, czy też w niektórych przypadkach powinniśmy uznać, że z ostatnich ławek bliżej do ołtarza pozostaje kwestią otwartą, tym bardziej że sami autorzy przyznali, iż właśnie w tych ostatnich ławkach przesiedzieli kawał czasu!

Książka jest do kupienia w Księgarni św. Jacka oraz na stronie wydawcy pod adresem: sklep.gosc.pl.