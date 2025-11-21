Pokazano prawie kompletny zbiór dzieł i innych artefaktów jak zdjęcia i listy, pozostałych po prawie całkowicie zapomnianej arcymistrzyni sztuki użytkowej, przekazany przez siostrę artystki po śmierci tej ostatniej, zmarłej w 1979 r. w wieku 77 lat. - To krakowska artystka, która dziś jest zupełnie w Krakowie nieznana, zapomniana. Chcieliśmy ją pokazać światu, oddając tym samym hołd. Marzyła o dużej wystawie swych prac. To jest spełnienie tego marzenia, i naszego także - powiedziała jedna z kuratorek pokazu Justyna Matwijewicz.

W początkach dwudziestego wieku powstało w Krakowie Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie, w którym zgodnie z duchem epoki edukowano "dziewczyny z ludu" w sztukach pięknych. Wybitną postacią stowarzyszenia był Antoni Buszek, entuzjasta modnej podówczas w Europie a pochodzącej z wyspy Jawy sztuki batiku. Oryginalne jawajskie batiki powstawały w ten sposób, że na jedwabnej lub (rzadziej) bawełnianej tkaninie malowano roztopionym woskiem wzory a następnie po jego zastygnięciu tkaninę farbowano. Po usunięciu wosku w gorącej kąpieli otrzymywało się zaplanowane uprzednio wzory. Przy dużej wprawie i odpowiednim uprzednim zaplanowaniu możliwe było otrzymywanie wzorów wielobarwnych.

Spośród nastolatek w pracowni Buszka młoda Kogutówna wyróżniała się od początku a jej największym sukcesem było zdobycie medalu i Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w roku 1925.

Do śmierci pozostała wierna wypracowanemu w młodości stylowi i na jej szczęście ludowe korzenie jej sztuki zapewniły jej w miarę bezbolesne przejście przez dekretowane przez nową powojenna władzę socrealistyczne wynalazki w sztuce.

Wystawa w Muzeum Etnograficznym jest w gruncie rzeczy monograficznym i całościowym przedstawieniem dzieła życia artystki. Oglądając zabawki projektowane przez Zofię Stryjeńską a malowane przez Józefę Kogut: smoki, figurę Twardowskiego czy Lajkonika widzimy, jak wielki wpływ na nasza wyobraźnię i postrzeganie tzw. „cepeliady” miało i ma dzieło "fantastycznej Józefy".

Wystawę można oglądać do 30 sierpnia 2026 r. w Domu Esterki przy ul. Krakowskiej 46.