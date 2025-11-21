Taszka to rodzaj torby wieszanej przy siodle; trzymano w niej ważne przedmioty potrzebne w drodze, listy, dokumenty, rzeczy cenne. Ta konkretna sakwa znajdowała się niegdyś w zbiorach w wielkopolskim Kórniku zgromadzonych przez rodzinę Działyńskich. Zaginęła w czasie II wojny światowej po wystawie, którą okupanci niemieccy urządzili w nazwanym przez siebie Kaiser Friedrich Museum Posen, czyli Muzeum Wielkopolskim. Zniknęła wówczas (mówiąc prościej: została ukradziona) i od tego czasu słuch o niej zaginął. Tymczasem w roku 2013 ktoś zaoferował jej sprzedaż. Ofertę złożono Wawelowi, a tutaj natychmiast zorientowano się, co to za przedmiot. Ponieważ zabytek znajdował się na liście strat wojennych i był poszukiwany, wszczęto śledztwo w celu wyjaśnienia jego losów w ubiegłych osiemdziesięciu latach.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowach z posiadaczką taszki doprowadziło do szczęśliwego zakończenia: została ona zwrócona Skarbowi Państwa a następnie przekazana przez minister Cienkowską dyrektorce kórnickiej biblioteki, dr Magdalenie Biniaś-Szkopek. W Kurniku zachowało się do dziś zarówno siodło królewskie, którego była niegdyś przymocowana taszka, jak i bliźniacza sakwa.Wyraźnie wzruszona dyrektorka dziękując ministerstwu i dyrekcji Wawelu za wsparcie w odzyskaniu skarbu przypomniała skrótowo dzieje Biblioteki Kórnickiej założonej w 1826 r. przez Tytusa Działyńskiego. W 1924 r. ostatni właściciel kolekcji Władysław Zamoyski przekazał majątek na rzecz narodu polskiego, tworząc Fundację „Zakłady Kórnickie”. Od 1952 r. Biblioteka Kórnicka jest częścią Polskiej Akademii Nauk.

Jednocześnie dyrektor zamku prof. Andrzej Betlej ogłosił, że siodło królewskie przybędzie na Wawel na dłużej, ponieważ biblioteka w Kórniku porozumiała się z dyrekcją zamku i wawelscy konserwatorzy będą zabytek odnawiać. Ponieważ rzędy końskie to przedmioty skomplikowane, będzie potrzeba zatrudnienia aż czterech konserwatorów różnych specjalności.

W trakcie spotkania poinformowano, że obecnie resort kultury prowadzi 200 postępowań związanych z odzyskiwaniem strat wojennych w 18 krajach na całym świecie. W tym roku udało się odzyskać 25 obiektów.