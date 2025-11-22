Gminny Przegląd Regionalnych Zespołów Góralskich "Na Nasyj Dziedzinie” miał na celu prezentację i promocję regionalnych tradycji, muzyki, śpiewu oraz tańca góralskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Czarny Dunajec. - Cieszymy się, że dzieci i młodzież mają możliwość prezentacji swoich dokonań i artystycznej konfrontacji z innymi zespołami oraz wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami - podkreślała Anna Jakubiec, regionalistka. Towarzyszyli jej także inni znawcy regionalizmu: Czesława Knapczyk i Stanisław Trebunia-Tutka.

- Chwalimy co jest dobrze, zwracamy uwagę, co można poprawić, a co warto zachować. Jedną z zauważalnych spraw jest noszenie skarpetek ze strzępkami. One ani nie są ładne, ani nie są związane z naszą tradycją - komentowała A. Jakubiec. - Należy dodać, że zespoły świetnie się rozwijają, nie brakuje w nich chętnych do pracy dzieci. Pojawiają się nawet trzy- i czterolatkowie - dodaje. Regionaliści doceniają, że instruktorzy biorą sobie do serca uwagi zgłaszane już w poprzednich konkursach. - Ważne jest, by śpiew, taniec dostosować do wieku dzieci. Jesteśmy wielkimi spadkobiercami i dziedzicami tego niesamowitego bogactwa kultury i tradycji Skalnego Podhala. Zadaniem dorosłych jest przekazywać całą spuściznę młodemu pokoleniu. Przegląd, gdzie nie ma rywalizacji konkursowej, to świetna ku temu okazja - podsumowuje A. Jakubiec.

Na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu (głównego organizatora przeglądu) wystąpiły zespoły: Żeleźnica z Pieniążkowic, Mali Wróblowianie z Wróblówki, Sykowni z Załucznego, Cornodunajcanie z Czarnego Dunajca, Piekielnicanie z Piekielnika, Tatry z Ratułowa, Serdocki z Podszkla, Turnie ze Starego Bystrego, Siumni z Chochołowa, Bachledówka z Czerwiennego, Odrowązianie z Odrowąża, Mali Miętusianie z Miętustwa, Honielnik z Czerwiennego, Dzielenie z Działu, Śleboda z Podczerwonego-Koniówki, Krzesany z Cichego.