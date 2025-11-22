Krakowski

W zabytkowej hali "Sokoła" odbyła się wieczorem 22 listopada premiera 7 tomu "Dziejów Polski" prof. Andrzeja Nowaka, opublikowanego przez Wydawnictwo Biały Kruk.

 
Autor podkreśla, że choć większość opisywanego przezeń teraz okresu istnienia Rzeczypospolitej była czasem upadku to jednak znajdowali się ludzie gotowi czynić wszystko by ojczyzna podnosiła się z upadku. Grzegorz Kozakiewicz

W trakcie prezentacji odbył się m.in. recital pieśniarza Jana Pietrzaka, recytacja arcydzieł poezji polskiej w wykonaniu Haliny Łabonarskiej oraz wykłady: prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz autora 7 tomu "Dziejów Polski" opatrzonego podtytułem "Upadanie i powstawanie".

Autor na 496 stronach opatrzonych ponad 200 ilustracjami, przedstawił burzliwe dzieje Rzeczypospolitej w latach 1673-1763, od czasów panowania króla Jana III Sobieskiego i ostatnich zwycięstw Rzeczypospolitej do okresu panowania królów saskich z wojnami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz chyleniem się państwa do upadku.  Prof. Nowak wspomniał w swym wystąpieniu, że paradoksem jest, że choć w tomie opisano przede wszystkim czasy trudne, czasy które raczej kojarzą się z upadkiem, "ale to co starałem się pokazać, wydobyć z tego czasu zdominowanego przez okres zwany saskim, to właśnie stałą wolę, dążenie do tego żeby powstać”.  - Ten proces ciągnący się przez polskie dzieje, który znajdował w każdym pokoleniu bohaterów, pomagających powstać; sobie, ojczyźnie, następnym pokoleniom, był dla mnie najważniejszym wątkiem tej opowieści" - mówił autor. Przywołał w tym kontekście postać ks. Stanisława Konarskiego, pijara, który jako pierwszy wprowadził do debaty o dobru Rzeczypospolitej, pojęcie niepodległości. Uważa go za "najważniejszym bohatera polskiej historii XVIII wieku".

Autor, już poza wykładem, opowiada o tym, co mu przyświecało w trakcie pisania. - Tak jak w całej tej historii chodzi o to, żeby przekazać prawdę o naszej przeszłości, o tym jak ona wiąże się z naszą teraźniejszością, ile skarbów przekazuje nam nasze dziedzictwo, ile także błędów możemy odnaleźć w naszej historii, na których powinniśmy się uczyć, oraz ile doświadczeń z naszymi sąsiadami, czasem pięknych, lecz często bardzo trudnych, zawierają nasze dzieje - mówi prof. Nowak.

Ów wybitny historyk, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk pisze swą panoramę dziejów Polski od 13 lat. Obliczył, że przez ten czas, pisał jedną stronę dziennie. - Warto podkreślić, że wykorzystuje nie tylko dawne opracowania i edycje źródłowe, lecz także publikacje najnowszych wyników badań - mówi dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka wielu książek m.in. dwutomowej syntezy historii Polski. - Prof. Nowak kontynuuje tradycje tych historyków, którzy byli równocześnie wybitnymi pisarzami. Opierając się na opracowaniach i źródłach, wysłuchując porad uczonych, którzy specjalizują się w badaniach poszczególnych epok historii Polski, tworzy całość, łączącą solidność naukową z błyskotliwą literacko formą przedstawienia - dodaje Jarosław Kazubowski, historyk sztuki i publicysta.

Kraków. Prawda o naszej przeszłości   Dziejopis przy dziejopisie. Prof. Andrzej Nowak idzie śladami swych wielkich poprzedników. W kościele paulinów na Skałce, w którego krypcie jest pochowany Jan Długosz, stanął przy epitafium tego dziejopisa. Bogdan Gancarz /Foto Gość
22.11.2025

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

GOSC.PL

publikacja 22.11.2025 21:55

