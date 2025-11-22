W trakcie prezentacji odbył się m.in. recital pieśniarza Jana Pietrzaka, recytacja arcydzieł poezji polskiej w wykonaniu Haliny Łabonarskiej oraz wykłady: prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz autora 7 tomu "Dziejów Polski" opatrzonego podtytułem "Upadanie i powstawanie".

Autor na 496 stronach opatrzonych ponad 200 ilustracjami, przedstawił burzliwe dzieje Rzeczypospolitej w latach 1673-1763, od czasów panowania króla Jana III Sobieskiego i ostatnich zwycięstw Rzeczypospolitej do okresu panowania królów saskich z wojnami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz chyleniem się państwa do upadku. Prof. Nowak wspomniał w swym wystąpieniu, że paradoksem jest, że choć w tomie opisano przede wszystkim czasy trudne, czasy które raczej kojarzą się z upadkiem, "ale to co starałem się pokazać, wydobyć z tego czasu zdominowanego przez okres zwany saskim, to właśnie stałą wolę, dążenie do tego żeby powstać”. - Ten proces ciągnący się przez polskie dzieje, który znajdował w każdym pokoleniu bohaterów, pomagających powstać; sobie, ojczyźnie, następnym pokoleniom, był dla mnie najważniejszym wątkiem tej opowieści" - mówił autor. Przywołał w tym kontekście postać ks. Stanisława Konarskiego, pijara, który jako pierwszy wprowadził do debaty o dobru Rzeczypospolitej, pojęcie niepodległości. Uważa go za "najważniejszym bohatera polskiej historii XVIII wieku".

Autor, już poza wykładem, opowiada o tym, co mu przyświecało w trakcie pisania. - Tak jak w całej tej historii chodzi o to, żeby przekazać prawdę o naszej przeszłości, o tym jak ona wiąże się z naszą teraźniejszością, ile skarbów przekazuje nam nasze dziedzictwo, ile także błędów możemy odnaleźć w naszej historii, na których powinniśmy się uczyć, oraz ile doświadczeń z naszymi sąsiadami, czasem pięknych, lecz często bardzo trudnych, zawierają nasze dzieje - mówi prof. Nowak.

Ów wybitny historyk, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk pisze swą panoramę dziejów Polski od 13 lat. Obliczył, że przez ten czas, pisał jedną stronę dziennie. - Warto podkreślić, że wykorzystuje nie tylko dawne opracowania i edycje źródłowe, lecz także publikacje najnowszych wyników badań - mówi dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka wielu książek m.in. dwutomowej syntezy historii Polski. - Prof. Nowak kontynuuje tradycje tych historyków, którzy byli równocześnie wybitnymi pisarzami. Opierając się na opracowaniach i źródłach, wysłuchując porad uczonych, którzy specjalizują się w badaniach poszczególnych epok historii Polski, tworzy całość, łączącą solidność naukową z błyskotliwą literacko formą przedstawienia - dodaje Jarosław Kazubowski, historyk sztuki i publicysta.