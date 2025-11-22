Tym razem towarzyszy mu hasło "Spotkanie w rytmie Słowa". - Chcemy zwrócić uwagę młodych, że pierwsza więź wierzących powinna być stworzona ze Słowem Bożym i Jezusem Chrystusem, a z nich już naturalnie wypływa relacja z drugim człowiekiem. Chcemy pokazać, że z Ewangelią nie spotykamy się tylko w świątyni, ale że może ona przenikać skutecznie naszą codzienność - podkreślił ks. Piotr Kosakowski, archidiecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży.

W sobotę młodzi wysłuchali świadectw rodzin i osób duchownych. - Słowo Boże zawsze dotyka tych sfer naszego życia, w których jest najbardziej potrzebne. Dlatego proponuję wam Namiot Spotkania jako formę modlitwy Pismem Świętym, która wymaga odpowiedniego miejsca, czasu i "wyłączenia się", ale bardzo skutecznie prowadzi do zjednoczenia z Bogiem - przekonywał w Filharmonii Krakowskiej ks. Ryszard Gacek, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w archidiecezji krakowskiej.

Tego dnia uczestnicy SMAK-u mogli też wziąć udział w grze terenowej, która umożliwiła im lepsze poznanie się i integrację. Otworem stanęły przed nimi kolegiata św. Anny, bazyliki Mariacka i św. Floriana, Grota Eliasza oraz biura Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Wiślnej czy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3. Ich zadaniem było m.in. ułożenie krzyża czy zrobienie ciekawego selfie nawiązujące do tematu przewodniego spotkania.

Gościli także w krakowskim seminarium, gdzie odbyły się Targi Wspólnot, jak i zjedli obiad. - To bardzo ważne, że spędzamy te kilka dni razem. Uczymy się od siebie nawzajem i wzmacniamy, widząc, że dla naszych rówieśników Bóg też jest ważny. Poznajemy jak bardziej zgłębiać Jego słowa, co na pewno pomoże nam w naszym codziennym życiu - ocenił Rafał.

Następnie w katedrze wawelskiej została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski. - Trzeba nieustannie wracać w swoim sposobie myślenia i postępowania do Pana Boga, którego objawił nam w swoim nauczaniu i w swoim życiu Jego Syn, Jezus Chrystus. Jeżeli będziemy żyli razem z Nim i według Jego nakazów miłości Boga i bliźniego, na pewno zwyciężymy - mówił metropolita krakowski.

Sobotni dzień SMAK-u zwieńczył koncert akademicki w krakowskiej kolegiacie św. Anny.