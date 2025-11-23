Mszy św. przewodniczył ks. wikary Artur Kulak, a słowo pozdrowienia do wiernych wygłosił ks. proboszcz Janusz Rzepa. – Kiedy popatrzymy na statystki za cały 2024 r., to pokazują one, że krew oddało ponad 651,4 tys. osób. W tym samym roku pobrano ponad 1,54 mln donacji krwi i jej składników. Moje serce jest przepełnione radością, że w tym gronie jesteście i wy. Można was porównać do Miłosiernego Samarytanina, bo zawsze jesteście gotowi nieść pomoc, bez względu na wszystko – podkreślił ks. Janusz Rzepa.

W czasie liturgii modlono się za wszystkich uczestników dotychczasowych akcji i wszystkich, którzy ją wspierają na różne sposoby. Lek. Maria Lambrecht z Regionalnego Puntu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem podziękowała duszpasterzom z parafii w Miętustwie za niezwykłą gościnność w Miętustwie. – To jedno z niewielu miejsc, gdzie jesteśmy trzy razy w roku i zawsze spotykamy się z ogromną życzliwością kapłanów, was – honorowych dawców i osób oraz organizacji, które nas wspierają – zaznaczyła lekarka.

Ks. proboszcz Janusz Rzepa przypomniał, że pierwsza akcja krwiodawstwa została zorganizowana dla zmarłego już miętusiańskiego duszpasterza - ks. Józefa Ślazyka, który uległ wypadkowi w świątyni - z poddasza spadł na organy. Do końca życia poruszał się na wózku inwalidzkim.

Ks. proboszcz podziękował dr Marii Lambrecht, że nieprzerwanie od 25 lat przyjeżdża z całym zespołem pracowników do Miętustwa. Wręczył lekarce wraz z ks. wikarym złotą różę. Z kolei dr Lambrecht obdarowała duszpasterzy specjalnymi kubkami przygotowanymi na jubileusz akcji krwiodawstwa w Miętustwie. Rozdała też kalendarze i okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami. Trafiły one - oprócz kapłanów - także do strażaków z OSP Ratułów Dolny, OSP Czerwienne Dolne, OSP Ciche Dolne i OSP Stare Bystre, przedstawicieli Związku Podhalan w Miętustwie i Grupy Motocyklowej „Pasja i Wiara”.

W jubileuszowej akcji krwiodawstwa w Miętustwie wzięło udział 50 osób, co dało 22,5 litra drogocennego płynu. - W statystkach oddawania krwi przodujemy. To u nas padł rekord zebranych lirów krwi. Podczas jednej z akcji krew oddało 70 osób - podkreślał Krzysztof Leja, strażak Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem i prezes OSP w Podczerwonem, który od wielu lat jest zaangażowany w organizację akcji krwiodawstwa w Miętustwie. Sam też oddał krew, namówił również do tego swoją żonę Katarzynę.

- Nie ma się naprawdę czego bać. Pani doktor zawsze nastraja nas pozytywnie, czyni to w sposób delikatny, wyważony, robiąc z potencjalnymi dawcami wywiad medyczny. Każdy z nas oddaje krew bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian. I to jest chyba najpiękniejsze, a tego daru nie da się zastąpić żadnym innym - podkreślał Rafał Jabłoński z Ratułowa, który krew podczas akcji w Miętustwie oddawał jedenasty raz. Do Miętustwa przyjeżdżają też górale z innych części Podhala. - Niedziela jest dobrym czasem na takie akcje, człowiek ma wolne w pracy, może przyjechać i spokojnie pomóc -oddając drogocenny płyn - zaznaczył Janusz Gil z Leśnicy. - Jak przekazała mi pani doktor z dokumentacji medycznej wynika, że krew oddaję już dwudziesty raz, stąd też mój mały jubileusz - mówił z uśmiechem pan Janusz.

Podczas akcji krwiodawstwa w Miętustwie dr Maria Lambrecht wręczyła Stanisławowi Planiczce z Cichego odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za oddanie 30 litrów krwi na przestrzeni ostatnich lat. Góral otrzymał też odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

W przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w Miętustwie zaangażował się Jacek Łęczycki, prezes Tatrzańskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Wręczał każdemu dawcy kalendarz na 2026 r. i jubileuszowy kubek. Przygotowywał też kawę i częstował ciastem upieczonym w Cukierni Katarzyny Podczerwińskiej, która od lat wspiera akcję oddawania krwi w Miętustwie. - Krwi nie da się wyprodukować i nie da się jej niczym innym zastąpić. Może ją oddać tylko człowiek. Dlatego tak ważna jest idea krwiodawstwa. Cieszę się z jubileuszu w Miętustwie. Dodam też, że Tatrzańskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi świętuje w 2025 r. swoje 10-lecie. Zapraszam wszystkich na uroczystości jubileuszowe do Teatru Witkacego we wtorek 25 listopada o godz. 17 - mówił Jacek Łęczycki.