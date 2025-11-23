Przed publicznością zaprezentowali się artyści z różnych miejsc Podhala. W stolicy regionu wystąpili: chór Kanto z Białego Dunajca, chór Gorce, Żeński Kwartet Wokalny Ars Musica, Muzyczna Oazowa Grupa Jubileuszowa oraz Orkiestra Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wykonawcy pokazali bogactwo swoich talentów. Dzięki nim Wieczór Cecyliański był pełen pięknej muzyki, różnorodnych brzmień i niezwykłych wzruszeń. Co zauważył dziekan nowotarski i zarazem proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu ks. Piotr Mozdyniewicz. Kapłan podziękował licznej publiczności i wykonawcom za piękne uwielbienie Stwórcy. Słowa wdzięczności skierował do wszystkich również burmistrz miasta Grzegorz Watycha.

Gospodarzem koncertu był parafialny Chór Echo Gorczańskie pod kierunkiem Katarzyny Kondaszuk, a współorganizatorami nowotarska parafia NSPJ i Urząd Miasta (wsparł finansowo całą organizację wydarzenia).