Teksty ks. prof. Józefa Tischnera absolutnie nic nie straciły na swojej aktualności. Przekonali się o tym uczestnicy filozoficzno-gwarowego spektaklu pt. "Mędrole” na podstawie tekstów ks. prof. Józefa Tischnera. W ramach obchodów Roku Tischnerowskiego w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu w niedzielny wieczór 23 listopada z przesłaniem autora "Etyki Solidarności" wystąpił Stanisław Apostoł wspólnie z zespołem "Mali Hyrni”.

Liczna publiczność mogła się zadumać, ale i dobrze pośmiać z interpretacji tischnerowskich tekstów.

Tym samym Rok Tischnerowski - ogłoszony przez Senat RP - powoli zmierza do końca.