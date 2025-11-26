Arcybiskup Jędraszewski archidiecezją krakowską kierował od 28 stycznia 2017 r., gdy odbył się jego ingres do katedry wawelskiej. 24 lipca 2024 r. osiągnął wiek emerytalny i złożył rezygnację z urzędu metropolity na ręce papieża Franciszka. Ojciec Święty poprosił, by abp Jędraszewski nadal kierował diecezją, do czasu ogłoszenia jego następy. Decyzję o tym, kto zastąpi abp. Jędraszewskiego podjął jednak dopiero papież Leon XIV. Na jej mocy do archidiecezji krakowskiej wraca kard. Ryś, który - zanim został metropolitą łódzkim - w latach 2011-2017 był tutaj biskupem pomocniczym. Abp Jędraszewski zostanie administratorem archidiecezji do czasu przejęcia jej przez kard. Rysia.

Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W latach 1988-1989 pracował jako wikariusz w parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Od 2004 do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. Duszpastersko angażował się w działalność Ruchu Światło-Życie, Drogi Neokatechumenalnej, Chrześcijańskiego Braterstwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz wspólnoty namArka. Corocznie przez 25 lat uczestniczył w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę, będąc przewodnikiem grupy 6. Był komentatorem pielgrzymek Jana Pawła II w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. W latach 2007-2011 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

16 lipca 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Arcavica. Święcenia biskupie otrzymał wraz z Damianem Muskusem 28 września 2011 r. w katedrze na Wawelu.

14 września 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi odbył się 4 listopada 2017 roku. 29 czerwca 2018 r. na pl. św. Piotra w Rzymie odebrał od papieża Franciszka paliusz, który uroczyście został mu nałożony 5 października 2018 r. w katedrze łódzkiej.

25 czerwca 2020 r. papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej. Rządy w diecezji przejął 27 czerwca 2020 roku. 17 października 2020 r., po przyjęciu przez papieża Franciszka rezygnacji bp. Edwarda Janiaka z funkcji biskupa diecezjalnego, został administratorem apostolskim sede vacante diecezji. Funkcję tę pełnił do 11 lutego 2021 r., kiedy diecezję kanonicznie objął nowy biskup diecezjalny Damian Bryl.

9 lipca 2023 r. papież Franciszek zapowiedział włączenie go do Kolegium Kardynałów, a 30 września 2023 r., w trakcie konsystorza na pl. św. Piotra, kreował go kardynałem prezbiterem, nadając mu jako kościół tytularny kościół Świętych Cyryla i Metodego. 14 października 2023 r. odbył kardynalski ingres do katedry łódzkiej, a 22 listopada 2023 r. uroczyście objął swój kościół tytularny w Rzymie. W 2025 r. wziął udział w konklawe, które zakończyło się wyborem papieża Leona XIV.