Kraków. Pogrzeb prof. Antoniego Jackowskiego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13 Mszą św. w kaplicy cmentarnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Rodzina zmarłego uczonego prosi, by - zamiast wieńców i kwiatów na grób - złożyć do puszek datki na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

Prof. Jackowski pochodził ze znanej wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej herbu Gozdawa. Jego ojciec Tadeusz Gustaw Jackowski (1889-1972) był dyplomatą II Rzeczypospolitej, m.in. posłem (ambasadorem) w Belgii. Właśnie w tym kraju, w starym mieście kupieckim Brugia, zwanym Wenecją Flamandzką, 1 czerwca 1935 r. urodził się jego syn Antoni, przyszły uczony. A. Jackowski lata okupacji spędził wraz z rodziną w Olsztynie koło Częstochowy. W latach 1945-1948 mieszkał i uczył się w Częstochowie. Od 1949 r. mieszkał w Krakowie. Ukończył tam w 1953 r. IV Liceum Ogólnokształcące. Studia geograficzne na UJ rozpoczął jednak dopiero w rok później, gdyż po maturze musiał przejść roczną "resocjalizację" pracą fizyczną jako syn "obszarnika" i "sanacyjnego" dyplomaty. Studia ukończył w 1959 r., doktorat uzyskał w 1971 roku.

Od jesieni 1972 r. do końca września 2006 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Geografii UJ (od 2000 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej). W 1983 r. uzyskał habilitację, lata 90. zaś to czas, gdy uzyskał profesurę nadzwyczajną, a potem zwyczajną. Prof. Jackowski pełnił ważne funkcje uniwersyteckie. Był m.in. dyrektorem Instytutu Geografii, dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz członkiem Senatu uczelni.

W swojej pracy naukowej skupiał się na badaniach geografii turyzmu, obejmującej całokształt zagadnień związanych z turystyką, badał także geografię religii oraz turystykę pielgrzymkową. Jego prace miały nie tylko wymiar teoretyczny. Stawały się także podstawą do tworzenia strategii rozwoju rozmaitych miejscowości w Polsce, opartej na turystyce. Jego rady okazały się cenne w trakcie organizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kilkuletnia praca w Bibliotece Jagiellońskiej dała mu narzędzia do opracowania siedmiotomowej "Bibliografii turystyki polskiej".

Zajmował się także działalnością społeczną. W 1980 r. był współzałożycielem Solidarności na UJ, po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. zaangażował się w działalność w Arcybiskupim Komitecie Pomocy Więźniom i Internowanym w Krakowie.

Lgnął do młodzieży. "Moim cichym marzeniem było skupienie wokół mnie młodzieży, która będzie kontynuować rozpoczęte dzieło, i udało się" - mówił 12 kwietnia 2022 r. w auli Collegium Novum UJ w trakcie uroczystości odnowienia po półwieczu swojego doktoratu. Ponieważ doktoraty honoris causa danej uczelni nie są zazwyczaj przyznawane ich profesorom, więc najwyższe uznanie uczelnia macierzysta wyraża wobec nich, odnawiając im uroczyście doktorat po 50 latach od jego przyznania. Tak też stało się w przypadku prof. Jackowskiego.