Na wstępie abp Marek Jędraszewski przypomina, że Adwent to czas, w którym razem z Najświętszą Maryją Panną, ze św. Józefem i ze św. Janem Chrzcicielem wybiegamy w najbliższą przyszłość - ku zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia. Chcemy też przygotowywać się na ostateczne przyjście Jednorodzonego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pana ludzkich dziejów i historii.

Pisze również, odwołując się do nauczania papieża Benedykta XVI, że termin "Syn Człowieczy", zgodnie z jego pierwotnym znaczeniem, jest pewnego rodzaju pojęciem zbiorowym. Jeśli bowiem Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym, oznacza to wprost postulat "doprowadzenia historii do jej ostatniego stadium, zgromadzenia ostatniego ludu i nowego Izraela czasów ostatecznych". Chrystus zrealizował to pragnienie, najpierw poprzez powołanie dwunastu apostołów, a później poprzez ustanowienie sakramentu Eucharystii i dlatego każda Msza św. jest zapowiedzią niebiańskiej uczty z Panem oraz zawiera w sobie ogromny potencjał nadziei.

Przywołując z kolei bullę Spes non confundit, której mocą zmarły kilka miesięcy temu papież Franciszek ogłaszał Rok Jubileuszowy 2025, abp Jędraszewski zauważa, że Ojciec Święty apelował w niej, by nigdy nie tracić nadziei, którą otrzymaliśmy, oraz aby trzymać się jej, znajdując schronienie w Bogu.

"Rozpoczynający się dzisiaj Adwent stanowi niejako ostatni etap mijającego Roku Jubileuszowego. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka we wszystkich katedrach świata, a zatem również w Katedrze na Wawelu, zostanie on uroczyście zamknięty w Święto Świętej Rodziny, 28 grudnia. Wykorzystajmy zatem ten adwentowy czas, by umocnić się w nadziei. Zachęcam wszystkich serdecznie, aby zwłaszcza poprzez korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania przezwyciężyć grzech, lęk i śmierć, a przez udział w Eucharystii zakotwiczyć się jeszcze bardziej w nadziei łaski, która jest w stanie uczynić nas osobami prawdziwie i głęboko żyjącymi w Chrystusie" - prosi metropolita senior, dodając, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia - 20 grudnia - archidiecezję czeka ważne wydarzenie, czyli ingres nowego metropolity. 26 listopada Ojciec Święty Leon XIV na stolicę biskupów krakowskich powołał bowiem kard. Grzegorza Rysia, dotychczasowego arcybiskupa metropolitę łódzkiego, a wcześniej jeszcze biskupa pomocniczego krakowskiego.

"Tym samym dobiega końca moja posługa pasterza archidiecezji krakowskiej, która trwała prawie dziewięć lat. W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim - księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim - którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom. Dziękuję za wszystkie modlitwy i cierpienia ofiarowane w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny" - podkreśla administrator apostolski.

"Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość. W swojej pasterskiej posłudze zawsze jednak starałem się kierować prawdziwym dobrem Kościoła oraz dobrem każdego z powierzonych mi przez Ojca Świętego Franciszka - podczas niezapomnianej osobistej rozmowy w dniu 28 listopada 2016 r. w Domu Świętej Marty w Watykanie - wiernych świeckich i duchownych. Na koniec zwracam się do was wszystkich, drodzy Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o modlitwę za nowego biskupa krakowskiego, aby dzięki obfitym Bożym łaskom i waszemu duchowemu wsparciu godnie podejmował dziedzictwo świętych pasterzy naszego Kościoła: św. Stanisława, bł. Wincentego Kadłubka i św. Karola Wojtyły - Jana Pawła II" - apeluje abp Jędraszewski.

Cały list można przeczytać TUTAJ.