Kard. Ryś cieszy się na spotkanie

Kard. Grzegorz Ryś zaprasza kapłanów archidiecezji krakowskiej do przeżycia wspólnych rekolekcji przed swoim ingresem jako nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego do katedry na Wawelu.

 
Łukasz Kaczyński /Foto Gość

Będą się one odbywały przez trzy kolejne wieczory - od 16 do 18 grudnia - w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. "Liczę, że będziemy RAZEM. Że odnowimy nasze relacje. I że z tego spotkania urodzi się dobry i sensowny początek mojej ponownej posługi w naszym Kościele. Zapraszam i już się cieszę na spotkanie" - napisał do kapłanów arcybiskup nominat.

Poniżej pełna treść zaproszenia:

Drodzy Bracia,

Piszę do Was jako arcybiskup krakowski - nominat, a ciągle jeszcze jako administrator apostolski Archidiecezji Łódzkiej. 20 grudnia - jeśli Pan Bóg pozwoli - obejmę Archidiecezję i Katedrę Krakowską. Chcę się przygotować po Bożemu do tych wydarzeń, ale nie chcę robić tego sam! Postanowiłem więc zaprosić Was wszystkich - całe krakowskie Prezbiterium - na trzy wieczory rekolekcji: 16, 17 i 18 grudnia - zawsze o godzinie 20.00 (możecie je też potraktować jako własne rekolekcje adwentowe - tuż przed Bożym Narodzeniem...).

Rekolekcje odbędą się w górnym kościele Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. Poprowadzi je dla nas, znany zapewne większości z Was, Ks. Krzysztof Wons SDS. Codziennie, najpierw spotkanie w kościele na słuchaniu Słowa Bożego, a następnie herbata i symboliczny posiłek, z możliwością krótkiego spotkania w sali.

Liczę, że będziemy RAZEM. Że odnowimy nasze relacje. I że z tego spotkania urodzi się dobry i sensowny początek mojej ponownej posługi w naszym Kościele.

 Zapraszam i już się cieszę na spotkanie

 Wasz
+ Grzegorz

