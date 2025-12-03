Festiwal pięknych pieśni

Krakowski festiwal jest wydarzeniem szczególnym. - To jedna z nielicznych w Europie międzynarodowych imprez chóralnych o tematyce adwentowej. Staramy się, by co roku występowały inne zespoły, o zróżnicowanym składzie i repertuarze. Cieszymy się, że po trzech latach epidemicznej przerwy od 2022 r. znów możemy cieszyć słuchaczy pięknem muzyki chóralnej - mówi Maciej Przerwa, dyrektor organizacyjny wydarzenia.

Tym razem w festiwalu weźmie udział 15 chórów z Polski, Czech, Japonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Rumunii i Węgier. Zespoły będą występowały m.in. 5 i 6 grudnia podczas koncertów "Światło i śpiew", które będą się odbywały o godz. 19 w kościele pw. św. Katarzyny (ul. Augustiańska 7). W niedzielę 7 grudnia uczestnicy będą śpiewać w trakcie Mszy św., a potem na koncertach w kościołach: św. Kazimierza (ul. Stefana Bobrowskiego 6) - godz. 12.30, Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2) - godz. 13, NMP z Lourdes (ul. Misjonarska 37) - godz.18.30. Tego samego dnia o 15.30 w kościele św. Katarzyny odbędą się wręczenie nagród festiwalowych i koncert galowy.

Poprzedzą go przesłuchania konkursowe w sobotę 6 grudnia w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 51A), odbywające się w godz. 11-17 (przerwa od 13 do 15). Występy zespołów oceni w kilku kategoriach międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą doświadczeni chórmistrzowie: Małgorzata Langer-Król z Polski, Lena Ekman Frisk ze Szwecji, Denis Monte z Włoch, Josef Surovik z Czech i Marcin Cmiel z Polski.

Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest wolny. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej festiwalu: krakow.christmasfestival.pl.