- Razem z rodzinami, które odwiedzamy, płaczemy i śmiejemy się, a najbardziej boli nas epidemia samotności - mówi Dorota Bugajska, wolontariuszka od 13 lat.

Gdy trafiła do Szlachetnej Paczki, przeżywała trudny czas, bo akurat zmarła jej przyjaciółka. - Zadawałam sobie pytanie, czy na pewno zrobiłam wszystko, by jej pomóc, gdy chorowała, i czułam, że bardzo chcę pomagać innym, a wiedziałam już, że wolontariusze Szlachetnej Paczki zmieniają czyjeś życie na lepsze - zamyśla się Dorota. Po roku z wolontariuszki awansowała na liderkę wolontariuszy w swoim rejonie i w Paczkę wsiąkła na dobre. - Zaczęłam też poznawać Paczkę z różnych perspektyw, bo ona z roku na rok się zmieniała. Zmieniały się też profile rodzin potrzebujących pomocy. Zrozumiałam także, że nie ma możliwości, by przyjść do rodziny, a potem zapomnieć o poznanej historii. One wszystkie gdzieś w nas są, w serduchu i w głowie, zwłaszcza wtedy, gdy widzimy namacalne, dobre skutki pomocy, z której ktoś umiejętnie skorzystał - przekonuje i dodaje, że w Paczce zamierza zostać jeszcze trochę lat, bo uważa, że sporo jest do zrobienia, szczególnie dla osób samotnych. I tych młodszych, i tych starszych, bo epidemia samotności dosięga wszystkich, bez względu na wiek.

- Zmieniły się też potrzeby rodzin - 13 lat temu był to przede wszystkim węgiel, czy sprzęt AGD. Oczywiście, że rzeczy takie jak pralka, lodówka czy zmywarka były, są i będą na liście potrzeb, ale dziś wiele osób zrozumiało, że Szlachetna Paczka ma być dla nich trampoliną do lepszego jutra i do zmiany rzeczywistości, w której żyją. Myśląc praktycznie i przyszłościowo, proszą więc o opłacenie np. kursu na stylistkę paznokci, kursu szycia na maszynie czy kursu prawa jazdy, by nie tylko łatwiej znaleźć pracę, ale też do niej dojechać - opowiada D. Bugajska.

Również ona ze szczególnym sentymentem wspomina kilka rodzin, które spotkała na swojej drodze wolontariusza. Pierwsza z nich to małżeństwo z dwójką dzieci. - Na dzień dobry zapadły mi w pamięci uśmiech tej pani i to, jak serdecznie nas wyściskała. Uprzedziła nas - była ze mną wolontariuszka Danusia - że syn jest niepełnosprawny i że chociaż ma 19 lat, porusza się, przesuwając się po podłodze. Chwilę później okazało się, że również ona jest chora (była po nowotworze jelita), a jeszcze chwilę później - że bardzo chory jest także jej mąż. Miał za sobą walkę z rakiem krtani i dopiero w naszej obecności przyznał się, że boi się pójść do lekarza, bo znów wyczuł w szyi guzek - wspomina Dorota. Na domiar złego, również 12-letnia córka miała problemy z jelitami. Słysząc o takim nagromadzeniu nieszczęść i chorób, Dorota niepewnie zapytała, czy jest coś, o czym ta rodzina szczególnie marzy, i co chciałaby dostać jako ekstrapodarunek. - Zapadła cisza, aż w końcu 12-latka ze łzami w oczach powiedziała, że marzy, aby wszyscy byli zdrowi. Teraz już wszyscy płakali, my też. Wiedziałam już, że zrobię wszystko, by ta rodzina miała superdarczyńcę. W Weekend Cudów pani powitała nas, czekając na śniegu z pączkami, które usmażyła, a syn, do tej pory nieufny, przełamał się i pokazał, abym to ja odpakowała prezent dla niego. Tego dnia znów było dużo łez, ale tym razem to były łzy wzruszenia - wspomina wolontariuszka. Niestety, pełnego happy endu tam nie było, ponieważ okazało się, że u mężczyzny rzeczywiście była wznowa raka i kolejnej Szlachetnej Paczki już nie doczekał... - Mimo to przez ten rok rodzina miała czas, by poukładać wiele spraw. Dzięki Paczce poczuli się bezpieczniej, byli "zaopiekowani". Do dziś, gdy o nich myślę, coś ściska za gardło - przyznaje D. Bugajska.

Dorota wzrusza się również, mówiąc o pewnej 80-letniej pani, która najbardziej na świecie potrzebowała bliskości - żeby ktoś do niej przyszedł i porozmawiał z nią. Owszem, trzy razy w tygodniu odwiedzała ją opiekunka z MOPS, ale poza tym ta pani była sama i w wielkim wieżowcu czuła się samotna, jakby dla sąsiadów nie istniała. - Opowiedziała nam całe życie, także ten czas, gdy zachorowała, i gdy pochowała syna, a my, widząc, ile radości daje jej ta rozmowa, nie miałyśmy śmiałości pytać o to, czego potrzebuje. W Weekend Cudów dostała jednak kilka rzeczy, które zmieniły jej codzienność - np. małą lodówkę, by już nie musiała trzymać żywności na parapecie okna - opowiada Dorota.

W ubiegłym roku mocno w pamięć zapadły jej z kolei rodziny z Kłodzka, ponieważ pojechała tam, gdy po powodzi potrzebne były każde ręce do pracy, i zobaczyła dramat ludzi, którym żywioł zabrał wszystko.

- W Szlachetnej Paczce piękne jest też to, że możemy obserwować, jak rodziny zastanawiają się, co zrobić, by coś się u nich zmieniło, i jak potem zaczynają walczyć o tę zmianę. My je wspieramy całościowo, podpowiadając wiele rzeczy. Widzimy również, że wiatru w żagle dodaje fakt, iż paczka została zrobiona przez zupełnie obcych ludzi, którzy tak po prostu postanowili im pomóc i podarować piękne święta. A zrobienie paczki często łączy ludzi, którzy też wcześniej się nie znali - ktoś na przykład ogłasza na Facebooku, że kompletuje zespół do działania, i zgłaszają się znajomi, a potem znajomi znajomych, nawet z innych miast - cieszy się Dorota i zachęca, by i w tym roku żadna rodzina nie została bez darczyńcy. Jest jeszcze chwila, by zrobić Szlachetną Paczkę, choć odliczanie do Weekendu Cudów trwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.szlachetnapaczka.pl.

