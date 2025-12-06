Wernisaż w Galerii "Jatki", będącej częścią Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu, odbył się w piątkowy wieczór 5 grudnia. Artystów i gości przywitała kierownik Anna Dziubas. Oddała też głos prof. Ewie Janus z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. - Tytuł wystawy "Implementacje” studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie zawiera pytanie o naturę warsztatu twórczego, który przejawia się w długim i złożonym procesie, a jego aktywacja rozpoczyna się bez wskazania na graniczne i czasowe limity, przygotowując niejako do formowania artystycznego gestu - zaznaczała prof. Janus.

Niewątpliwie prezentowana wystawa i kilkanaście zawartych w niej prac, odsłania fragment procesu, o którym wspomina pani profesor. Prace artystyczne mają swój wyrazisty kształt, formę, przesłanie. Poznajemy smacznie śpiącego psa, oglądamy głowę człowieka bez części czaszki czy dorosłego wpatrującego się w światło albo też takiego, który siedzi na kolorowych zwiniętych materiałach, przypominających dziecięce dywaniki.

W "Jatkach" swoje prace prezentują: Yasemin Aksoy, Martyna Barć, Tytus Dzienniak, Ewa Janus, Patrycja Jaworek, Aleksandra Jucha, Milena Kierepka, Wiktoria Klag, Grzegorz Kumorek, Zuzanna Łuszczek-Bień, Natalia Małkiewicz, Iona Ogilvy-Stuart, Zofia Plichta, Eszter Suveg, Mija Szura, Stanisław Tokarczyk, Olga Ugrynyuk, Adam Ujda, Nela Wócik, Weronika Wójcik.

"Implementacje" będzie można oglądać do 10 stycznia 2026 r.