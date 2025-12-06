Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Ostatnia wystawa w tym roku

Nowy Targ. Ostatnia wystawa w tym roku przejdź do galerii

To ostatnia wystawa w tym roku w nowotarskich "Jatkach". W miejskiej galerii swoje prace prezentują artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

 
Prof. Ewa Janus z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wyjaśnia m.in. tytuł nowotarskiej wystawy. Jan Głąbiński /Foto Gość

Wernisaż w Galerii "Jatki", będącej częścią Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu, odbył się w piątkowy wieczór 5 grudnia. Artystów i gości przywitała kierownik Anna Dziubas. Oddała też głos prof. Ewie Janus z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. - Tytuł wystawy "Implementacje” studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie zawiera pytanie o naturę warsztatu twórczego, który przejawia się w długim i złożonym procesie, a jego aktywacja rozpoczyna się bez wskazania na graniczne i czasowe limity, przygotowując niejako do formowania artystycznego gestu - zaznaczała prof. Janus.

Niewątpliwie prezentowana wystawa i kilkanaście zawartych w niej prac, odsłania fragment procesu, o którym wspomina pani profesor. Prace artystyczne mają swój wyrazisty kształt, formę, przesłanie. Poznajemy smacznie śpiącego psa, oglądamy głowę człowieka bez części czaszki czy dorosłego wpatrującego się w światło albo też takiego, który siedzi na kolorowych zwiniętych materiałach, przypominających dziecięce dywaniki.

W "Jatkach" swoje prace prezentują: Yasemin Aksoy, Martyna Barć, Tytus Dzienniak, Ewa Janus, Patrycja Jaworek, Aleksandra Jucha, Milena Kierepka, Wiktoria Klag, Grzegorz Kumorek, Zuzanna Łuszczek-Bień, Natalia Małkiewicz, Iona Ogilvy-Stuart, Zofia Plichta, Eszter Suveg, Mija Szura, Stanisław Tokarczyk, Olga Ugrynyuk, Adam Ujda, Nela Wócik, Weronika Wójcik.

"Implementacje" będzie można oglądać  do 10 stycznia 2026 r.  

« 1 »
Nowotarskie "Implementacje"

Foto Gość DODANE 06.12.2025

Nowotarskie "Implementacje"

Od 5 grudnia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r. w Miejskiej Galerii Sztuki "Jatki" w Nowym Targu można oglądać wystawę pt. "Implementacje". Swoje prace prezentują tam artyści związani z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 06.12.2025 15:49

TAGI:

E-BOOK DLA WSZYSTKICH SUBSKRYBENTÓW

ADWENTOWA SZKOŁA MODLITWY

  • POBIERZ
    ZOBACZ SZCZEGÓŁY

    Polecane w subskrypcji

    • IGM
    • Gość Niedzielny
    • Mały Gość
    • Historia Kościoła
    • Gość Extra
    • Wiara
    • KSJ
    • Foto Gość
    • Fundacja Gość Niedzieleny
    WERSJA MOBILNA

    Copyright © Instytut Gość Media.
    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

     