Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Zima. Gwar w narciarni, emocje na trasie

Zima. Gwar w narciarni, emocje na trasie przejdź do galerii

Wreszcie, po wielu latach bezśnieżnych zim, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem mogę na lekcjach wychowania fizycznego jeździć na biegówkach.

 
Dzieci korzystają z uciech zimy, jeżdżąc na biegówkach. Jan Głąbiński /Foto Gość

Nad narciarską jazdą małych górali czuwa ich nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech Kosakowski. - Zima zaskoczyła drogowców, ale nie nas. Pod koniec listopada zaczął padać śnieg i w ciągu kilku dni warstwa puchu za szkołą przekroczyła 40 cm. W towarzystwie siódmoklasistów: Mateusza Urbasia, Kamila Wyrostka, Radka Nalepy - poszliśmy deptać trasy. Poszło nam bardzo sprawnie i po dwóch dniach były one gotowe – opowiada Wojciech Kosakowski, wuefista w cichowiańskiej jedynce.

Uczniowie na biegówki chodzą od początku grudnia. - Poziom naszych narciarzy jest różny, ale ogólnie uczniom poruszanie się po śniegu idzie całkiem dobrze. Cieszę się z radości dzieci i ich wielkich chęci do jazdy i skoków chłopców. Jeździmy nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale i na zajęciach pozalekcyjnych - dodaje wuefista. Nie kryje też satysfakcji, że wreszcie, po wielu latach bezśnieżnych zim, w szkolnej narciarni słychać przyjemny uczniowski gwar.

Narciarstwo biegowe w cichowiańskiej jedynce ma wieloletnie tradycje. Narciarnię oglądał nawet kard. Franciszek Macharski, kiedy odwiedził społeczność szkolną podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Z małymi góralami na nartach jeździli także bracia dominikanie, którzy wcześniej prowadzili specjalne lekcje historii o zakonach średniowiecznych.

« 1 »
Narciarska radość górali

Foto Gość DODANE 06.12.2025

Narciarska radość górali

​Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem na Podhalu korzystają z uroków zimy i każde zajęcia z wychowania fizycznego spędzają na nartach, jeżdżąc po trasach wokół swojej placówki.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 06.12.2025 15:52

TAGI:

E-BOOK DLA WSZYSTKICH SUBSKRYBENTÓW

ADWENTOWA SZKOŁA MODLITWY

  • POBIERZ
    ZOBACZ SZCZEGÓŁY

    Polecane w subskrypcji

    • IGM
    • Gość Niedzielny
    • Mały Gość
    • Historia Kościoła
    • Gość Extra
    • Wiara
    • KSJ
    • Foto Gość
    • Fundacja Gość Niedzieleny
    WERSJA MOBILNA

    Copyright © Instytut Gość Media.
    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

     