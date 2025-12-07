Pierwszym punktem wspólnego świętowania było spotkanie w kościele św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach. - Kiedy z serca robię coś dobrego, wtedy staję się naśladowcą świętego Mikołaja. A tego dobra potrzeba nam dużo, potrzeba i naśladowców świętego patrona - zauważył ks. proboszcz Grzegorz Łomzik.

Duchowny nawiązał do konkursu plastycznego i literackiego, które towarzyszyły orawskim mikołajkom. - Prace plastyczne podkreślały w swojej myśli pomoc jaką niesiemy chorym, ukazywały tych Mikołajów w domach i szpitalach, przy chorych dzieciach i dziadkach. To, że dzieci dostrzegają ten temat, oznacza, że musi on być dla nich bardzo ważny - podkreślił ks. Łomzik. - Z kolei prace literackie dostrzegały jak bardzo pomocy mikołajowej potrzebują dzisiaj nasze rodziny. Dokładnie kiedy w domu jest smutno, jak potrzeba wówczas dobrego słowa, wsparcia, współczucia - dodał duszpasterz.

W modlitwie uczestniczyli nie tylko najmłodsi z rodzicami, ale także przybyli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą nowotarskim Tomaszem Hamerskim i wójtem Jabłonki Stanisławem Kasprzakiem.

Druga część uroczystości miała miejsce w Orawskim Centrum Kultury. Na scenie tej placówki aktorzy przedstawili bajkę o "Leniwym bałwanku”. Otwarto też zagadkową skrzynię, gdzie dzieci, wchodząc do obiektu, składały laurki z kandydatami na "złotą paczkę”. Musiały udokumentować słowem lub rysunkiem, kto i dlaczego ich zdaniem zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Oprócz złotych paczek, święty Mikołaj rozdał ponad 500 innych paczek.

Na zakończenie sobotniego wydarzenia - jego gospodarz - wójt Gminy Jabłonka Stanislaw Kasprzak i zarazem współorganizator Mikołajek razem z patronującym dziełu starostą nowotarskim Tomaszem Hamerskim otwarli Świąteczny Orawski Jarmark. Dla zwiedzających były dostępne stoiska z ręcznymi dziełami i ozdobami świątecznymi. Można było też posmakować tradycyjnych smakołyków.