W festiwalu wzięło udział 15 chórów z Polski, Czech, Japonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Rumunii i Węgier. Zespoły występowały w kościołach krakowskich. Przesłuchania konkursowe odbyły się w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła. Występy zespołów oceniało w kilku kategoriach międzynarodowe jury, w którego skład wchodzili doświadczeni chórmistrzowie: Małgorzata Langer-Król z Polski, Lena Ekman Frisk ze Szwecji, Denis Monte z Włoch, Josef Surovik z Czech i Marcin Cmiel z Polski. - Podziwiam zdolności organizatorów festiwalu, którzy potrafią co roku ściągnąć do Krakowa chóry z całego świata, śpiewające na bardzo wysokim poziomie. Potrafię to docenić jako chórzysta z wieloletnim stażem - mówi 83-letni Alojzy Baron, emerytowany historyk archiwista, chórzysta senior męskiego Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Złote dyplomy oraz statuetki Złotego Anioła otrzymały: w kategorii chórów mieszanych - Līvzeme z Windawy (Ventspils) z Łotwy, którym dyryguje Astra Plostniece, w kategorii chórów męskich i żeńskich - żeński zespół wokalny Antheia z Tokio (Japonia) pod dyrekcją Ko Matsushity, w kategorii chórów dziecięcych - Kós Gyermekkar z Budapesztu, którym kierują Edina Barabas i Borbala Sziranyi, w kategorii chórów kameralnych - Sołacki Chór Kameralny z Poznania pod dyrekcją Marianny Lewickiej. W kategorii chórów młodzieżowych przyznano srebrny dyplom dla węgierskiego chóru Refi z miejscowości Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) w Rumunii.