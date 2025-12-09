Uroczystość wręczenia stypendiów mikołajkowych miała miejsce 9 grudnia. - W tym roku już po raz XVII mamy możliwość nagrodzenia naszych ambitnych uczniów za ich osiągnięcia i ciężką pracę. Kontynuując tradycję wręczania Prywatnych Stypendiów Mikołajkowych, wspieramy finansowo rozwój młodych talentów z zamiłowaniem do nauki, sztuki i sportu - zaznaczyła Edyta Smarduch, dyrektor SP nr 11. - Jest nam niezmiernie miło, że w tym szczególnym świątecznym okresie możemy wśród naszej społeczności szkolnej wyróżnić i docenić uczniów z pasją, sprawiając im miły mikołajkowy prezent w postaci prywatnego stypendium - dodała.

Dyrektor nowotarskiej jedenastki zaznaczyła, że darczyńcami stypendiów są lokalne władze, rodzice i przedsiębiorcy, którzy pięknym gestem doceniają i motywują młode umysły do podejmowania kolejnych wyzwań na polu naukowym, artystycznym i sportowym.

Stypendia w tym roku były wręczane po raz siedemnasty. - Kontynuujemy tradycję rozpoczętą w 2007 roku przez dyrektora Roberta Furcę, który wspólnie ze śp. wicedyrektor Grażyną Sadowy oraz Alicją Głąbińską - naszą pedagog, zapoczątkował inicjatywę wyróżniania i nagradzania uczniów za ich sukcesy, ciężką pracę i determinację w tym wyjątkowym świątecznym czasie. Dla nas, koleżanek i kolegów śp. Grażyny Sadowy i Alicji Głąbińskiej, to chwile wspomnień i pamięci o osobach, dla których dobro dziecka i czas dany młodemu człowiekowi były najważniejsze - podkreśliła Edyta Smarduch. - Cieszymy się, że wśród naszych gości, którzy od początku wspierają finansowo tę inicjatywę, jest rodzina śp. Alicji Głąbńskiej - jej bracia, a także burmistrz Grzegorz Watycha. Z kolei od ośmiu lat jest z nami firma Koprowski i Zając Architekci, akcję wspierają również państwo Monika i Krzysztof Jakobiszynowie. Mamy również darczyńców anonimowych, których reprezentuje św. Mikołaj. W ciągu XVII lat wiele firm nas wspierało - podsumowała E. Smarduch.

O oprawę muzyczną uroczystości wręczania Prywatnych Stypendiów Mikołajkowych dba koło wokalne Doroty Kret. Tak było też podczas tegorocznej edycji.

Wśród nagrodzonych uczniów, którzy w 2024/2025 swoim talentem, ciężką pracą, sumiennością oraz wysokimi wynikami w nauce dali wspaniały przykład pozostałym kolegom i koleżankom, są laureaci i finaliści konkursów naukowych, artystycznych, sportowych. Są wśród nagrodzonych uczniowie, którzy umiłowali: biologię i chemię, język angielski, miłośnicy śpiewu, plastyki, pływania, unihokeja, piłki nożnej i lekkoatletyki.

Lista uczniów, którzy zostali nagrodzeni: Emilia Guśpiel kl. 8d, Gabriel Kiedziuch kl. 8a, Adrianna Wida kl. 8c, Grzegorz Wiatr kl. 8e, Anna Nowak kl. 7a, Bartłomiej Wójciak kl. 6e, Tadeusz Cyrwus-Zając kl. 5c, Marcel Bylina kl. 6e, Hubert Wida kl. 6c, Maksymilian Dziedzic kl. 5c, Michał Leśniakiewicz kl. 6e, Tomasz Słowakiewicz kl. 6e.