Modernizacja ulegnie elewacja, cała przestrzeń parteru i część piwnic. Plany tej trwającej przez cały rok 2026, przedstawiono 10 grudnia w trakcie spotkania w sali konferencyjnej MCK "Po Kruki". - Ta sala również ulegnie modernizacji. Zmian będzie jednak więcej. Na parterze i w piwnicach powstaną nowe przestrzenie publiczne mieszczące księgarnię, kawiarnię i salę warsztatową, remontu doczeka się również szklany dach Sali Panoramicznej. Zostaną zmodernizowane również instalacje techniczne w Galerii MCK i salach konferencyjnych, zostanie zakupione także nowoczesne wyposażenie multimedialne. Przestrzenie naszej placówki staną się jeszcze bardziej otwarte - mówi Agata Wąsowska-Pawlik. MCK nie jest zaś domem kultury lecz rządową instytucją, której celem jest m.in. badanie i propagowanie dziedzictwa Europy Środkowej. Przybiera to rozmaite formy działalności naukowej, konferencyjnej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej, stypendialnej. - Nie przerywamy działalności na czas remontu. Dostęp do budynku będzie wprawdzie ograniczony ale będą wydawane publikacje, prowadzone wykłady, organizowane wydarzenia w przestrzeni miejskiej a także projekty długofalowe w tym studia podyplomowe w ramach Akademii Dziedzictwa oraz kontynuacja programu stypendialnego Thesaurus Poloniae - wylicza dyr. MCK. Pierwsza wystawa w zmodernizowanym gmachu odbędzie się wiosną 2027 r.

Pokazano m.in. wizualizacje zmodernizowanych wnętrz. Modernizacja będzie kolejną odsłoną metamorfoz kamienicy "Pod Kruki" mającej starą metrykę. Była niegdyś m.in. pałacem arystokratycznym, siedzibą banku, prestiżowego Wydawnictwa Literackiego oraz...szkoły tańca towarzyskiego prowadzonej przez prof. Mariana Wieczystego.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 13 milionów 541 tysięcy złotych, z czego ponad 8 milionów 700 tysięcy złotych będzie pochodziło ze środków unijnych, z programu FEnIKS.