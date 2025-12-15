Adwentowym celem inicjatywy, która przebiega pod hasłem "Usłyszeć zapomnianych", jest wsparcie misji Caritas Polska w Jemenie. - Niestety, o trudnej sytuacji tego kraju często się zapomina, stąd pomysł, by zwrócić uwagę na trwający w nim kryzys humanitarny, który dotyka zwłaszcza dzieci i kobiet - mówi Michał Sochacki, współorganizator wydarzenia.

Akcja zorganizowana przez grupę charytatywną "Szpunt" z Duszpasterstwa Akademickiego "Beczka" przemieniła na jeden dzień krużganki krakowskiego klasztoru dominikanów w wielkie stoisko, na którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brakuje pachnących ciast, interesujących książek czy też przepięknych ozdób świątecznych. - Cieszymy się, bo widzimy ogromną wrażliwość ludzi na osoby w potrzebie. Oczekujemy obecnie na przyjście Chrystusa, który objawia się w bliźnich, zwłaszcza ubogich i cierpiących. Ta akcja daje realną możliwość wprowadzenia ewangelicznych prawd w nasze życie - wskazuje o. Maciej Chanaka OP, duszpasterz akademicki duszpasterstwa "Beczka".

Odwiedzający kiermasz podkreślają, że taka forma zbiórki na pewno przyciąga. - To nie tylko wrzucenie datku. Tu tworzy się wspólnota, która ma wyraźny cel - pomoc konkretnym osobom. To wyjątkowo jednoczy i sprawia, że ta kawa czy kupione ciasto naprawdę smakują wyjątkowo - ocenia pan Kamil.

Nie zapomniano także o najmłodszych. Przygotowano dla nich specjalny kącik, gdzie mogą malować kolorowanki czy tworzyć ozdoby choinkowe. Chętni mogą również wylicytować interesujące obrazy oraz wejściówki do ciekawych miejsc. Wspierający mogą też wypić dobrą kawę, zjeść gofra czy ogrzać się bigosem w specjalnie przygotowanej kawiarence. Odbywają się również spektakle teatralne grupy Karton, koncerty czy wystawa obrazów o. Jacka Hajnosa OP pt. "Medytacje nad pokorą Chrystusa".

Każdy, kto nie mógł osobiście pojawić się u krakowskich dominikanów w niedzielę, wciąż może wesprzeć akcję w internecie. Można to zrobić pod adresem www.ciacho.dominikanie.pl.

Kiermasz charytatywnej grupy "Beczki" organizowany jest w Krakowie dwa razy w roku - przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Dzięki dotychczasowym akcjom udało się na przykład zbudować studnię w Sudanie czy kupić rentgen dla szpitala w Ugandzie oraz wspomóc Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, które od początku rosyjskiej inwazji prężnie działa na rzecz poszkodowanych mieszkańców oraz walczących żołnierzy.