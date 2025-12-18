Zobaczymy więc pokazane w formie świetlnej najcenniejsze skarby wawelskie i najbardziej istotne wydarzenia z historii zamku, a więc niejako z historii Polski. O tym i innych wydarzeniach poinformował niedawno dyrektor zamku prof. Andrzej Betlej podczas konferencji prasowej podsumowującej działalność Wawelu w mijającym roku i kreślącej śmiałe plany na rok przyszły.

W statystyce rok 2025 wygląda znakomicie. Frekwencja ogółem (tzn. Wawel i jego oddziały, czyli zamek w Pieskowej Skale i dwór w Stryszowie) wyniosła 3,4 mln. Sześć wystaw czasowych i trzy nowe ekspozycje stałe, z których największy rozmach mają "Wawel podziemny: Międzymurze" i nowa zbrojownia. Największym powodzeniem u zwiedzających cieszyły się wielkie ekspozycje dzieł Magdaleny Abakanowicz, jedna w ogrodach królewskich (rzeźby), druga w sali Senatorskiej (tkaniny).

Znacznie poprawiła się (głównie za sprawą wsparcia sponsora - Tauronu) dostępność Wawelu dla tzw. osób defaworyzowanych, czyli ludzi z różnymi deficytami sprawności fizycznej. Ten kierunek będzie kontynuowany także w przyszłym roku. W czasie konferencji pokazano przykłady eksponatów skierowanych do osób niewidomych i słabo widzących - oprócz replik słynnych Głów Wawelskich także płaskorzeźbione przedstawienia obrazów, a nawet wykonaną z materiałów włókienniczych dotykową reprodukcję arrasu!

Jako przebój przyszłego roku zapowiada się wystawa czasowa poświęcona Annie Jagiellonce, która to ekspozycja znajdzie miejsce w nowo otwartych salach wystaw czasowych na pierwszym piętrze. - Jest to wystawa stricte wawelska, łącząca się z tym miejscem, łącząca się z jedną z najważniejszych postaci polityki, ale i kultury końca XVI w. - powiedział prof. Betlej. - Myślę, że to będzie również wystawa, która będzie otwierała nowe tropy interpretacji tej osoby, która tak naprawę stworzyła mit, znaczenie władztwa Jagiellonów - dodał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Będzie także nowa wystawa dzieł, tym razem sztuki antycznej z kolekcji Lanckorońskich.

A w ramach ułatwiania zwiedzania osobom z deficytami, wystawy stałe zostaną wyposażone w dodatkowe obiekty przeznaczone do poznawania dotykiem, opisy słowne do odsłuchiwania, a dla poruszających się na wózkach jest na Wawelu coraz więcej dostępnych tras. Praktycznie wszystkie nowe wystawy są od początku wyposażone w ułatwienia dla wózkowiczów.

Jeśli ktoś nie może albo nie ma czasu przyjechać na Wawel, to w przyszłym roku zwiększy się znacznie dostępność zamkowych wystaw za pośrednictwem internetu.