Najgorsza jest letniość serca

W sanktuarium św. Jana Pawła II zakończyły się rekolekcje dla kapłanów przed ingresem kard. Grzegorza Rysia do katedry na Wawelu.

 
Kulminacją ostatniego wieczoru rekolekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu, która stała się okazją do spowiedzi. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Prowadzący rekolekcje ks. Krzysztof Wons SDS zauważył, że jednym z najczęstszych powodów, dla którego ludzie odchodzą dziś z Kościoła, jest to, że Bóg ukazywany w Kościele jest "zbyt mało ludzki", "daleki od człowieka". - Ludzie szukają Boga najpierw w człowieku. Zwłaszcza w Kościele. Wypatrują go w ludzkich gestach i słowach księdza. W ludzkich spojrzeniach wiernych. W ludzkiej życzliwości, dobroci - wyliczał. Zwrócił też uwagę na powszechny problem samotności, poczucia odizolowania, tęsknoty za przyjaźnią, uczucia pustki, przygnębienia i głębokiego poczucia bezużyteczności. Wskazał, że są to przestrzenie, w których potrzeba duszpasterskiej posługi "nowego typu". - Będziemy pasterzami i przewodnikami przyszłości, o ile ośmielimy się uznać swój brak ważności we współczesnym świecie jako Boże wezwanie, by odpowiedzieć z ewangeliczną empatią na samotność i bezsilność ludzi, jaka kryje się pod całym blichtrem sukcesu, by przynieść im Chrystusa, który uniżył samego siebie - mówił ks. Wons.

Wskazał także na "kulturę serca" Maryi, którą tworzy to, co jest w nim przechowywane. A ta "kultura serca" rozwija się pod wpływem słuchania Bożego słowa. - Zimno jest Bogu, kiedy w naszą posługę nie wkładamy serca. Zimno jest Bogu w Kościele, gdy do ołtarza podchodzimy bez serca, gdy na liturgii, na modlitwie serce zasypia i wszystko staje się letnie - podkreślił rekolekcjonista, zaznaczając, że najtrudniej wybudzić serce z letniości. - Letnie serce potrafi śmiertelnie zasnąć. To nie skandale pustoszą Kościół, choć zostawiają w nim rany, ale letnia temperatura - "schłodzone pragnienia duchowe", "zanikająca tęsknota za Bogiem i ewangelicznym życiem" - zaznaczył.

Zachęcił również wszystkich zgromadzonych do medytacji nad żłobem, w którym został złożony Jezus. Przez ojców Kościoła żłób był bowiem utożsamiany z ludzkim grzechem. - Do najciemniejszego i ostatniego miejsca w naszym życiu przychodzi Jezus. Rodzi się tam, gdzie cuchnie od ludzkiego grzechu. Czeka w otchłani naszego grzechu i w naszych ranach po grzechu z nadzieją, że się z Nim nie rozminiemy - przekonywał ks. Wons.

Kulminacją ostatniego wieczoru rekolekcji dla kapłanów archidiecezji krakowskiej była adoracja Najświętszego Sakramentu, która stała się okazją do spowiedzi. Kard. Ryś zakończył ją modlitwą dziękczynienia za spotkanie z Jezusem "w Jego słowie, w drugim człowieku - bracie, we wspólnocie kapłańskiej". - Być jak Ty, upodobnić się do Ciebie, jak Maryja urodzić Cię, a potem stawać się do Ciebie podobnym - modlił się kardynał.

Rekolekcje, podobnie jak w dniach poprzednich, zakończyły się Apelem Jasnogórskim, a potem - czasem rozmów przy herbacie i poczęstunku.

W sanktuarium św. Jana Pawła II byli obecni także kardynałowie Konrad Krajewski i Arthur Roche, którzy przyjechali już do Krakowa na sobotni ingres kard. Rysia do katedry wawelskiej. Osoby chcące wesprzeć wspólnie z kapłanami mieszkańców Lwowa i Zaporoża, o co prosił kard. Ryś, mogą to zrobić, dokonując wpłat na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej (58 8589 0006 0000 0011 1197 0001) z dopiskiem: "Jałmużna Kapłańska".

publikacja 19.12.2025 00:32

