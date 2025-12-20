Krakowski

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

 
Druga część liturgii sprawowana była przy konfesji św. Stanisława. Monika Łącka /Foto Gość
Kard. Grzegorz Ryś w czasie ingresu do katedry na Wawelu: Pan z Tobą, krakowski Kościele!
 Archidiecezja Krakowska

Duchowny podkreślił, że wydarzenie ingresu nie odnosi się tylko do osoby metropolity, ale przede wszystkim do ludu Bożego. - Bóg posyła do naszego Kościoła anioła ze Słowem. To Słowo odsłania dwie rzeczywistości. Najpierw łaskę, a potem misję, ta kolejność jest ważna - najpierw łaska, potem misja - zaznaczył.

Kard. Ryś mówił także o Maryi jako figurze Kościoła, odwołał się do całej historii zbawienia, ukazując, że Pismo Święte stale łączy Niewiastę z obrazem wspólnoty wierzących. - Tak nas Pismo przyzwyczaiło, że kiedy mówimy o Maryi, widzimy Kościół. Ale także kiedy mówimy o Kościele, widzimy Maryję jako pierwszy i najczcigodniejszy z członków. To dzisiejsze Maryjne Słowo czyta wydarzenie Kościoła wydarzeniem zwiastowania - zaakcentował.

Kardynał podkreślił, że chce widzieć prawdę o Kościele krakowskim jako wspólnocie zanurzonej w łasce. - Bądź pozdrowiony, krakowski Kościele, pełen łaski. To jest prawda o Kościele, że jest pełen łaski. Trzeba zobaczyć Kościół, w którym nie brakuje żadnego daru łaski, inaczej mówimy o nim tylko po wierzchu - dodał.

Metropolita wskazał, że łaska nie jest abstrakcją, lecz Osobą - Jezusem Chrystusem. - Łaska to nie jest rzecz. Łaska to jest Jezus Chrystus, Jego obecność. Pan z tobą, krakowski Kościele. To jest obietnica, która usuwa wszelki lęk. Jeśli Pan z nami, kto przeciwko nam? - pytał.

W homilii pojawiła się również szeroka refleksja o historii archidiecezji krakowskiej. Kard. Ryś przywołał słowa kard. Karola Wojtyły z ingresu w 1964 roku: „Do tej katedry nie można wejść bez drżenia wewnętrznego. Tu przemawia do nas cała nasza przeszłość. Wszystkie imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają” - cytował.

Kard. Grzegorz Ryś odniósł się m.in. do I Listu do Koryntian, w którym św. Paweł pisze do Kościoła, „który się znalazł w bardzo trudnej sytuacji”.

Jak mówił metropolita krakowski, „św. Paweł ma całą masę wielkich pytań, ma całą masę problemów, o które nie pyta, bo się wstydzi”.

- Jak czytamy ten pierwszy list do Koryntian, to tam odnajdujemy te wszystkie tematy kościelnych podziałów, niegodziwości w Kościele, swobody obyczajów, spraw sądowych przed trybunałami, bałwochwalstwo - jak się czyta pierwsze rozdziały tego listu, to może być człowiek przerażony - powiedział kard. Ryś.

Zwrócił jednak uwagę, że swój list św. Paweł zaczyna od pozdrowienia Kościoła - Kościoła Boga, tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, wzbogaconych o „słowo, poznanie, świadectwo Chrystusa”, pełnego ludzi, którym nie brakuje żadnej łaski.

- Od tego Paweł zaczyna: trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski, w którym nie brakuje żadnego daru łaski. Dopiero potem można mówić - jeśli trzeba, tak jak Paweł - o kościelnych problemach - zaznaczył duchowny.

Podkreślił przy tym, że „jeśli się nie widzi tej łaski, mówimy o Kościele po wierzchu, mówimy o Kościele strasznie płytko - tak nie wolno”.

Nowy metropolita krakowski podkreślił też, że celem Kościoła nie jest myślenie o sobie, ale głoszenie Dobrej Nowiny i jego misyjna działalność. - Misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko przekaz życia. Apostołowie nie mogli nie mówić tego, co widzieli i słyszeli. Kościół nie istnieje dla siebie, istnieje wyłącznie dla ewangelizacji.

W dalszej części homilii kard. Ryś odwołał się do bulli papieża Leona XIV, wskazując na jej osobisty charakter i znaczenie dla wspólnoty krakowskiej. Zwrócił uwagę na początki swojej posługi biskupiej. - Między tymi dwoma incipitami mieści się osiem lat mojego życia spędzonych w Łodzi. To jest doświadczenie Kościoła, z którym tu przychodzę. Łódzki Kościół stał się dla mnie domem - podkreślił duchowny.

Zaznaczył, że jego posługa w Krakowie wyrasta z synodalności. Odwołując się do nauczania Ojców Kościoła powiedział, że tajemnicę Kościoła można streścić w trzech formułach: nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu. - Kościół nie jest bizantyjską monarchią. "Nihil sine plebe" - nic bez ludu. Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział.
Kard. Ryś zapowiedział także rozpoczęcie synodu diecezjalnego. - Chciałbym na przełomie lutego i marca otworzyć synod diecezjalny, abyśmy razem czytali dokument ostatniego synodu biskupów o synodalności. Duch Święty nas do tego woła - wyjaśnił.

Na zakończenie homilii kardynał wskazał na jedność chrześcijan jako element niezbędny w ewangelizacji i przyszłej misji Kościoła krakowskiego. - Jedności Kościoła nie zabezpiecza hierarchiczny gorset. Jedności służy spór o pierwszeństwo posługi. Będziemy wszyscy czytać nową kartę ekumeniczną, bo bez ekumenizmu nie ma ewangelizacji - ocenił.

Homilię metropolita zakończył odniesieniem do Maryi i tajemnicy Jej zwiastowania. - Przyjmijmy to, tak jak Maryja, jako łaskę i jako misję. Bóg, który dziś rozpoczyna w nas dobre dzieło, sam go dokona - podsumował kard. Ryś.

 

​Po Mszy św. nowy metropolita krakowski wyszedł na kilka chwil do wszystkich, którzy wypełnili wawelski dziedziniec. Wiele było tam osób, które kardynał Grzegorz Ryś dobrze zna sprzed lat. Każdy więc chciał uścisnąć mu dłoń i powiedzieć choćby jedno zdanie.  
​W uroczystości, która odbyła się 20 grudnia, uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów i kilkuset kapłanów oraz wielu przedstawicieli zgromadzeń zakonnych. Na Wawelu licznie zjawili się także świeccy - zarówno mieszkańcy archidiecezji krakowskiej, którzy witali nowego metropolitę, jak i mieszkańcy archidiecezji łódzkiej, którzy przyjechali pożegnać swojego kardynała.  

KAI/PAP

|

GOSC.PL

publikacja 20.12.2025 12:50

