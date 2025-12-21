Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się zagroda z prawdziwymi reniferami i św. Mikołajem. Wokół rozstawione są różne stoiska, jest okazja do nabycia ciekawych prezentów pod choinkę. Nie brakuje też regionalnych smakołyków.

Wiele też w niedzielny wieczór działo się na plenerowej scenie. Roznosiły się stamtąd dźwięki kolęd. Przy szopce stała już rodzina w strojach regionalnych, a członkowie Związku Podhalan z Nowego Targu częstowali tradycyjną chałką. Nie zabrakło też tańca góralskiego przed sceną. Wszystko obserwowali nie tylko liczni nowotarżanie, był burmistrz Grzegorz Watycha i wicestarosta Robert Furca. Samorządowcy złożyli życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zgromadzonym.

Dodajmy, że w centrum Nowego Targu działa też plenerowe lodowisko.