Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Wigilia w mieście

Nowy Targ. Wigilia w mieście przejdź do galerii

Bożonarodzeniowy Jarmak w stolicy Podhala obfituje w wiele atrakcji. W jego ramach odbyła się w niedzielę 21 grudnia Wigilia w mieście.

 
Nie mogło zabraknąć świątecznej nuty góralskiej. Jan Głąbiński /Foto Gość

Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się zagroda z prawdziwymi reniferami i św. Mikołajem. Wokół rozstawione są różne stoiska, jest okazja do nabycia ciekawych prezentów pod choinkę. Nie brakuje też regionalnych smakołyków.

Wiele też w niedzielny wieczór działo się na plenerowej scenie. Roznosiły się stamtąd dźwięki kolęd. Przy szopce stała już rodzina w strojach regionalnych, a członkowie Związku Podhalan z Nowego Targu częstowali tradycyjną chałką. Nie zabrakło też tańca góralskiego przed sceną. Wszystko obserwowali nie tylko liczni nowotarżanie, był burmistrz Grzegorz Watycha i wicestarosta Robert Furca. Samorządowcy złożyli życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zgromadzonym.

Dodajmy, że w centrum Nowego Targu działa też plenerowe lodowisko. 

« 1 »
Przedświąteczny czas w Nowym Targu

Foto Gość DODANE 21.12.2025 AKTUALIZACJA 21.12.2025

Przedświąteczny czas w Nowym Targu

​Ostatnie kilka dni przed świętami upływają w Nowym Targu na Jarmarku Bożonarodzeniowym, a w niedzielę 21 grudnia odbyła się Wigilia w Mieście.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 21.12.2025 19:51

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 