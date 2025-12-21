Rodzinnie pod oknem papieskim

Tradycyjnie, choć nie w sobotę przed Bożym Narodzeniem jak było dotychczas, ale dzień przed Wigilią, zostanie rozświetlona choinka pod oknem papieskim. To już 19. raz, kiedy archidiecezja krakowska zaprasza rodziny oraz dziecięce grupy parafialne wraz z duszpasterzami i opiekunami na plac przy Franciszkańskiej 3, aby wspólnie trwać w oczekiwaniu na Boże Narodzenie.

Co roku kolorowe światełka na choince pod oknem papieskim wraz z dziećmi rozświetla metropolita krakowski. Po kard. Stanisławie Dziwiszu tradycję kontynuował abp Marek Jędraszewski, a w tym roku po raz pierwszy zrobi to nowy arcybiskup krakowski kard. Grzegorz Ryś. Tradycja trwa nieprzerwanie od 2007 r., kiedy z Watykanu do Krakowa sprowadził ją kard. Dziwisz. Zwyczaj ustawiania bożonarodzeniowego drzewka przed budynkiem kurii inspirowany jest postacią św. Jana Pawła II, dzięki któremu od 1982 r. podobna choinka pojawia się na pl. św. Piotra w Rzymie.

Tegoroczne drzewko pochodzi z Nadleśnictwa Gromnik, a dokładniej - z malowniczego Leśnictwa Bistuszowa. To jodła, która mierzy ok. 17 m i liczy 37 lat. Wydarzenie rozpocznie się 23 grudnia góralskim kolędowaniem z Akademią "Mała Ciupaga" z Łącka. O godz. 17 kard. Ryś rozświetli światełka oplatające drzewko, a uczestników odwiedzi św. Mikołaj, który przygotował prezenty dla wszystkich dzieci, które pojawią się przy tej okazji pod oknem papieskim.

Z kolei po Wigilii na franciszkańskim placu stanie żywa szopka, przygotowana przez braci franciszkanów. Jak zwykle najmłodszych ucieszą żywe zwierzęta w specjalnie przygotowanych zagrodach, jak i aktorzy odrywający rolę Świętej Rodziny. W tym roku na plenerowej scenie wystąpią z kolędowaniem m.in. zespoły Tapczany, Lublin Voices, Gabriela Król, Zespół Pieśni i Tańca "Młode Juhasy" oraz franciszkański zespół Fioretti.

Co ważne, zakonnicy przygotowują też specjalny namiot z księgą Pisma Świętego, w którym chętni będą mogli się pomodlić przy okazji odwiedzin żywej szopki. Będzie można tam rozważyć słowo Boże, dopytać o coś franciszkanów, poprosić o błogosławieństwo.

Szczegółowy plan 33. już odsłony żywej szopki dostępny jest pod adresem www.szopka.franciszkanie.pl. - Nasza szopka to nie tylko żywe zwierzęta, ale także niezwykła świąteczna atmosfera, którą tworzą jasełka, w tym roku w trzech wersjach, koncerty, rodzinne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. Budujemy tutaj przestrzeń radości przed żłóbkiem Nowonarodzonego, czy to w gronie najbliższych, czy to nieznajomych - zachęca do przybycia o. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów.

Tradycja franciszkańskiej szopki sięga XIII w., kiedy św. Franciszek we włoskiej miejscowości Greccio przygotował żłób, siano oraz wołu i osła. W ten sposób chciał odtworzyć atmosferę betlejemskiej nocy narodzenia Jezusa. Początki żywej szopki przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie to rok 1992.