Pokrywa śnieżna nie jest co prawda za duża, ale temperatura utrzymuje się nieco poniżej zera, stąd śnieg nie topnieje.

Już od 27 grudnia duszpasterze z podhalańskich parafii wyruszą do domów swoich parafian w ramach wizyty duszpasterskiej.

Działają też już wszystkie większe wyciągi narciarskie w regionie, m.in. w Nowym Targu - Długa Polana i Zadział.

Zapraszamy też do uczestnictwa w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył", który potrwa do 24 grudnia 2025 r. do 2 lutego 2026 r.

- Jak co roku w tym pięknym czasie w kościołach i przestrzeniach kulturalnych miasta odbędzie się cykl koncertów prezentujących tradycyjne i współczesne kolędy w wykonaniu zespołów regionalnych, podhalańskich solistów i zaproszonych gości z Polski - zachęca Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.