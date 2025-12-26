Pogoda w Boże Narodzenie wyjątkowo dopisała. Na święta spadł śnieg, który nie topnieje.
Pokrywa śnieżna nie jest co prawda za duża, ale temperatura utrzymuje się nieco poniżej zera, stąd śnieg nie topnieje.
Już od 27 grudnia duszpasterze z podhalańskich parafii wyruszą do domów swoich parafian w ramach wizyty duszpasterskiej.
Działają też już wszystkie większe wyciągi narciarskie w regionie, m.in. w Nowym Targu - Długa Polana i Zadział.
Zapraszamy też do uczestnictwa w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył", który potrwa do 24 grudnia 2025 r. do 2 lutego 2026 r.
- Jak co roku w tym pięknym czasie w kościołach i przestrzeniach kulturalnych miasta odbędzie się cykl koncertów prezentujących tradycyjne i współczesne kolędy w wykonaniu zespołów regionalnych, podhalańskich solistów i zaproszonych gości z Polski - zachęca Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.