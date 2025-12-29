Krakowski

Miejski Chór "Gorce" zaprosił nowotarżan do wspólnego kolędowania podczas koncertu w niedzielny wieczór 28 grudnia w Miejskim Centrum Kultury.

 
Chórzyści wystąpili ze świątecznym repertuarem na scenie widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu. Jan Głąbiński /Foto Gość

Chórzystka Maria Słowakiewicz przywitała licznie zgromadzoną publiczność. - Cieszę się, że razem tworzymy wspólnie ciepłą i serdeczną atmosferę, która pozwala nam trwać w błogim wytchnieniu, przedłużając świąteczny czas - zaznaczyła.

Chórzyści zaprezentowali znane kolędy, a gościnnie Iwona Szostak i Gabriela Piszczór te związane z Podhalem - "Ej, malućki, malućki", "Jezusa narodzonego wszyscy witojcie!". Między kolędami chórzyści zaprezentowali świąteczne wiersze poetki Wandy Szado-Kudasikowej.

Niespodziankę Miejskiemu Chórowi "Gorce" sprawił burmistrz miasta Grzegorz Watycha, który postanowił uhonorować najbardziej zasłużonych chórzystów dyplomami uznania. Otrzymali je: Maria Mielniczak, Zofia Sokołowska, Aniela Mikołajska, Barbara Knap, Krystyna Wiśniowska, Władysław Wiśniowski, Katarzyna Cyrwus, Michał Garb, Anna Perhon, Jan Perhon, Maria Nalepińska i Maria Cyrwus. Jak przypomniała M. Słowakiewicz, wyśpiewali oni dla chóru mnóstwo nagród i wyróżnień, śpiewali dla papieża Jana Pawła II, śpiewali w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ich zasługą jest także przyznana chórowi statuetka Ambasadora Miasta Nowy Targ.

Chórzyści na zakończenie zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania kolędy "Bóg się rodzi". M. Słowakiewicz złożyła też życzenia noworoczne. - Pragnę życzyć szczęśliwego nowego roku. Niech każdy nadchodzący dzień będzie pełen radości, niech życie obfituje w łaski Nowonarodzonego, niech też nie braknie życzliwości i miłości od bliskich. Bądźmy zdrowi i weseli jako w niebie anieli! - życzyła.

Kolędowanie z chórem Gorce odbywa się od 25 lat.

publikacja 29.12.2025 09:29

