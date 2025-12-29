Tuż przed Nowym Rokiem zakończono remont konserwatorski bastionu Władysława IV i stojącego na nim pomnika Naczelnika. Bastion nie był w najlepszym stanie. Na murze wystąpiły białe wykwity, co świadczyło o tym, że woda deszczowa dostaje się pod fundament pomnika i naraża jego stabilność. Żeby Kościuszko nie spadł na ulicę konieczny był remont, i to remont poważny. Najtrudniejszą jego częścią było stworzenie konstrukcji, na której podniesiony nieco do góry pomnik zawisł na czas wykopów wewnątrz bastionu, a potem budowy nowej konstrukcji dźwigającej monument, który swoje waży. Wewnątrz obudowy bastionu znaleziono pozostałości wieży z czasów króla Jagiełły, która dotrwała do wieku XVI. Gruz z owej wieży wraz z innymi szczątkami wypełniał korpus budowli. Dokładne przekopanie przez archeologów tego rumowiska ujawniło nieliczne, ale cenne artefakty. Najciekawsze z nich to sygnet z przełomu XV i XVI w., kilka monet, w tym pruski denar Albrechta Hohenzollerna, kawałki naczyń a nawet spora (ok. 60 mm średnicy) kula armatnia lub hakownicowa, najwyraźniej używana w boju, bo nieco wyszczerbiona. Nie jest jasne, czy wyszczerbiła się uderzając w pancerz żołnierza, czy też strzelec chybił, a szczerba powstała po uderzeniu w mur.

Istnieje opowieść, według której kształt konnego pomnika przekazywać ma informację o tym, w jaki sposób zginął jeździec. Podobno dwie przednie nogi uniesione to śmierć tragiczna, najpewniej w bitwie. Jedna noga uniesiona - śmierć nie „na miejscu”, lecz może od ran odniesionych w bitwie. Jeśli koń dotyka oboma przednimi nogami ziemi, to znaczy, że jeździec zmarł z przyczyn naturalnych.

Twórcy pomnika, Leonard Marconi i Antoni Popiel (jeśli wierzymy w powyższą opowieść) nieco upiększyli śmierć Kościuszki: koń ma jedną przednią nogę w powietrzu. Ale może nie wiedzieli, jak było, bo dopiero niedawne badania szczątków Naczelnika wykazały, że zmarł na zapalenie wsierdzia. Co zresztą w niczym nie umniejsza jego dokonań bojowych.

Reasumując: bastion wzmocniono, dodano betonowa konstrukcję wspierającą pomnik, wykonano odwodnienie, starannie odnowiono kamieniarkę cokołu i sam pomnik. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ze środków Narodowego Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa konkretnie dołożył się do kosztów remontu i spokojnie możemy powiedzieć, że Tadeusz Kościuszko najprawdopodobniej w Sylwestra a także potem zachowa równowagę na bastionie dzięki tej właśnie pomocy.