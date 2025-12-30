Noc inna niż wszystkie

Podczas Sylwestra w Krakowie około 250 osób bez domu modli się i ma okazję zjeść ciepły posiłek oraz spędzić czas na dobrej zabawie. - Ten wieczór przełomu roku to czas wyjątkowy. To nie tylko spotkanie z tymi, którzy w społeczeństwie są zwyczajnie marginalizowani i szansa na otoczenie ich opieką, życzliwością i szacunkiem. To także przestrzeń do uczenia społeczeństwa wrażliwości na problem ubóstwa i bezdomności - opisuje Krzysztof Szymkiewicz, współorganizator wydarzenia.

Wieczór dla ubogich i bezdomnych jest organizowany przez Stowarzyszenie "Sylwester z Ubogimi". Każdego roku na potrzebujących czekają pięknie przystrojona sala, pyszne i ciepłe jedzenie, wynajęta zastawa, Eucharystia o północy oraz wodzirej prowadzący poszczególne tańce, jak również otwarte na potrzeby uczestników serca wolontariuszy.

K. Szymkiewicz dodaje, że "Sylwester z Ubogimi" co roku jest też przestrzenią ukazania bezdomnych i biednych w nieco innym świetle. - Często patrzy się na nich tylko przez pryzmat zaspokajania ich codziennych potrzeb. Tym razem chcemy, by poczuli się wyjątkowo - by nie musieli się troszczyć o strawę, ciepło czy miejsce do spania, ale mogli się skupić na zabawie, śpiewie, radościach i rozmowie - podkreśla.

Każdy, kto chciałby się włączyć w organizację tej wyjątkowej nocy, która odbędzie się w Liceum im. Św. Rity w Krakowie, może przelać darowiznę na specjalne konto (jego numer oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.sylwesterzubogimikrakow.pl) lub poprzez stronę www.zrzutka.pl. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup jedzenia, dekoracji, brakujących darów dla paczek dla gości, na wynajem zastawy i sprzętów kuchennych, jak i na opłaty za prąd, wodę i paliwo.

Można również włączyć się bardziej bezpośrednio i zgłosić się jako wolontariusz lub przygotować pierogi i sałatki, czy dostarczyć ciasta, pieczywo lub paszteciki. Posiłki można przynosić do najbliższej środy włącznie. Wszelkie pytania można natomiast kierować na adres e-mail kontakt@sylwesterzubogimikrakow.pl oraz dzwoniąc pod numer 501 529 128.