Na początku nowego roku kalendarzowego we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się tradycyjnie losowanie rocznych patronów. Od kilku lat patronów mogą wylosować także osoby odwiedzające stronę www.faustyna.pl. - Ta inicjatywa to nie duchowy totolotek, ale realne zaproszenie od Boga, by przez dany rok kalendarzowy iść z konkretnym świętym, który ma nas inspirować i pomagać w codzienności - zachęca s. Gaudia Skass ISMM, rzeczniczka zgromadzenia.

Na stronie internetowej zgromadzenia w polskiej wersji językowej można wylosować jednego z 200 patronów, a na stronach w innych językach jednego ze 100. Wraz z patronem każdy losujący otrzyma roczną intencję do modlitwy lub zachętę do jakiegoś uczynku miłosierdzia, który w sposób szczególny pasuje do danego świętego. Oprócz tego wszyscy dostają przesłanie, które najczęściej pochodzi z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny.

Jak dodaje s. Gaudia, do losowania trzeba podejść z wiarą. - To nie ma być coś magicznego, ale ufne przyjęcie tego duchowego zaproszenia do przyjaźni duchowej z konkretnym świętym i do wytrwałego pokonywania własnego egoizmu poprzez podjęcie zasugerowanej praktyki, która zawsze ukierunkowana jest w stronę bliźniego i stanowi jakieś wyzwanie, które ma nam pomóc wzrastać w miłości - tłumaczy zakonnica, zachęcając do włączenia się w inicjatywę.

Losowanie rocznych patronów to wyjątkowy zwyczaj w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Faustyna przywiązywała do tej praktyki wielka wagę. W swoim "Dzienniczku" opisała m.in. losowanie patrona na rok 1935. "Po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. Wtem słyszę głos w duszy: »Jestem twoim patronem, czytaj«. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam »Patron na rok 1935 - Najświętsza Eucharystia«. Serce mi zadrgało z radości" - brzmi fragment "Dzienniczka" opisujący ten moment.