To był wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek na scenie. Małe gwiazdy u boku wielkiej gwiazdy zabrały liczną publiczność w muzyczną i kolędową podróż.

 
"Beti" z młodymi artystami. Jan Głąbiński /Foto Gość

W niedzielny wieczór 4 stycznia w Spółdzielczym Domu Kultury przy al. Kopernika w Nowym Targu odbył się koncert kolęd z gwiazdą muzyki dziecięcej - Beatą Buszką, znaną jako "Beti", oraz jej uczniami. Była to znakomita okazja, by wspólnie raz jeszcze posłuchać ukochanych kolęd i miło spędzić rodzinną niedzielę.

Kilkunastu małych i większych artystów zaprezentowało znane kolędy i pastorałki oraz utwory świąteczne znane z anten radiowych, także w wersji angielskiej. Wszystkich na scenie witała i przedstawiała "Beti". - Śpiewanie to nie tylko sztuka wokalna, to również praca z emocjami, walka z pokonywaniem stresu, barier i wychodzeniem po swoje marzenia - zaznaczyła artystka, która prowadzi warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży. Można ją też zobaczyć w roli prezenterki w telewizji 4funkids. - Każdy kolejny występ dodaje im sił i wiary w siebie, jak również utwierdza ich w przekonaniu, że to, co robią, robią dobrze - dodała "Beti".

Na dzieci i publiczność podczas koncertu czekał słodki poczęstunek.

Kolędy na nowotarskiej scenie

DODANE 05.01.2026 AKTUALIZACJA 05.01.2026

Kolędy na nowotarskiej scenie

​To był koncert pełen emocji, bo niektórzy mali artyści przed publicznością wystąpili po raz pierwszy.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 05.01.2026 00:36

