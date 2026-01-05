Mszy św. przewodniczył bernardyn z Zakopanego o. Antoni Kluska, kapelan podhalańskiej Solidarności. Koncelebrowali ją zaś ks. prał. Władysław Zązel i kustosz ks. Maciej Ścibor, który powitał w Ludźmierzu licznie zgromadzonych członków największej polskiej organizacji związkowej.

W homilii o. Kluska przypomniał, co o Polsce mówili papież Jan Paweł II i poetka Maria Konopnicka. - Rodzinna ziemia ojczysta, z jej pięknem, klimatem i bogactwami, naród, język, kultura, historia, religia, zakłady pracy, szkoły i uczelnie oraz wszystkie instytucje złączone w pojęcie ojczyzny - to wszystko nas rodzi, żywi, wychowuje, rozwija naszą ludzką i chrześcijańską osobowość - tłumaczył o. Antoni. - W tym pięknym bożonarodzeniowym okresie życzę wszystkim czasu, który przynosi pokój, zdrowia, błogosławieństwa Bożego Dziecięcia, miłości do siebie, do Boga i do drugiego człowieka - życzył kapelan Solidarności.

Po Eucharystii w ludźmierskim sanktuarium wystąpił zespół Dziewięćsił z Czarnej Góry koło Bukowiny Tatrzańskiej. Mali górale zagrali i zaśpiewali kilka kolęd, pastorałek i regionalnych utworów świątecznych. Dla wiernych zaśpiewali też młodzi podhalańscy artyści Julia Jarząbek, Jakub Duda i Stanisław Kita. Muzykom podziękował za przyjazd do Ludźmierza Leszek Jankowski, przewodniczący podhalańskich struktur Solidarności. Wśród gości byli też podhalańska posłanka Anna Paluch, a także delegacja górników.

Później odbyło się także spotkanie opłatkowe w Domu pod Tęczą. Przedstawiciele wszystkich komisji zakładowych otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy z okazji 45-lecia NSZZ "Solidarność". Wręczali je szefowie małopolskich struktur tej organizacji.