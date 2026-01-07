Liczna publiczność mogła posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd, które w sanktuarium wykonał jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów folklorystycznych w kraju. Kolędy były też przeplatane góralskimi gawędami. - Przyszyliśmy dzisiaj na Bachledówkę jak do naszego Betlejem z niepojętą mocą przepięknych kolęd. Za wspaniały śpiew jesteśmy gościom bardzo wdzięczni, bo ta radosna atmosfera świąt jest ciągle obecna w nas, w naszych sercach - zauważył o. Piotr Polek, proboszcz paulińskiej parafii.

Przed koncertem wszyscy chętni mogli wziąć udział w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli, który w barwny i radosny sposób przypomniał o wyjątkowym znaczeniu uroczystości Objawienia Pańskiego. Orszak przyprowadził uczestników do sanktuarium, a podczas przemarszu panowała atmosfera wspólnoty i świątecznej radości.

Organizatorem wydarzeń na Bachledówce było miasto i gmina Czarny Dunajec, a także tamtejsze Centrum Kultury i Promocji. Współorganizatorami byli: Związek Podhalan - Oddział w Czerwiennem, OSP Czerwienne, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem, OldBachledówka, parafia ojców paulinów pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Wydarzeniu patronowali: województwo małopolskie, Małopolskie Centrum Kultury "Sokół", Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz hotel Bachledówka.