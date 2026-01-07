Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Bachledówka. Kolędowanie z zespołem Śląsk

Bachledówka. Kolędowanie z zespołem Śląsk przejdź do galerii

W uroczystość Objawienia Pańskiego w sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce koncertował Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

 
Zespół Śląsk na Bachledówce z koncertem kolęd wystąpił po raz pierwszy. Jan Głąbiński /Foto Gość

Liczna publiczność mogła posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd, które w sanktuarium wykonał jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów folklorystycznych w kraju. Kolędy były też przeplatane góralskimi gawędami. - Przyszyliśmy dzisiaj na Bachledówkę jak do naszego Betlejem z niepojętą mocą przepięknych kolęd. Za wspaniały śpiew jesteśmy gościom bardzo wdzięczni, bo ta radosna atmosfera świąt jest ciągle obecna w nas, w naszych sercach - zauważył o. Piotr Polek, proboszcz paulińskiej parafii.

Przed koncertem wszyscy chętni mogli wziąć udział w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli, który w barwny i radosny sposób przypomniał o wyjątkowym znaczeniu uroczystości Objawienia Pańskiego. Orszak przyprowadził uczestników do sanktuarium, a podczas przemarszu panowała atmosfera wspólnoty i świątecznej radości.

Organizatorem wydarzeń na Bachledówce było miasto i gmina Czarny Dunajec, a także tamtejsze Centrum Kultury i Promocji. Współorganizatorami byli: Związek Podhalan - Oddział w Czerwiennem, OSP Czerwienne, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem, OldBachledówka, parafia ojców paulinów pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Wydarzeniu patronowali: województwo małopolskie, Małopolskie Centrum Kultury "Sokół", Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz hotel Bachledówka.

« 1 »
Ślązacy i górale razem świętowali Epifanię

Foto Gość DODANE 07.01.2026 AKTUALIZACJA 07.01.2026

Ślązacy i górale razem świętowali Epifanię

​To był wyjątkowy koncert, bo artyści byli znamienici. Zespół Śląsk kolędował 6 stycznia w sanktuarium na Bachledówce.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 07.01.2026 10:27

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 