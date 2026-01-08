Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Dramat w… burzy piaskowej

Dramat w… burzy piaskowej

Na drodze Karola Cierpicy Pan Bóg postawił dwóch aniołów w ludzkiej postaci. Najpierw, 28 sierpnia 2013 r., życie oddał za niego młody amerykański żołnierz Michael Ollis. Później zaś wierna i cierpliwa miłość żony Basi pomogła mu, gdy nie miał siły żyć.

 
Wydawnictwo Rób To, Co Kochasz przygotowało dla naszych Czytelników 5 książek „Ocalony”. O tym, jak je dostać, napiszemy 12 stycznia na: krakow.gosc.pl, gdy ukaże się tam rozmowa z Basią i Karolem. Monika Łącka /Foto Gość

Basia nieustannie jest moim aniołem, tylko jej skrzydła są złożone (inaczej się nie mieszczą), a na plecach ma niewidzialny napis „security”, bo w sobie tylko znany sposób chroni mnie, bym znów się nie pogubił – także w tym, co dobre – zamyśla się Karol. Basia dodaje, że o tym, co wydarzyło się już ponad 12 lat temu, zdecydowała się opowiedzieć ze swojej kobiecej perspektywy, zarówno pisząc rozdział książki „Ocalony”, jak i występując u boku męża w dokumentalnym filmie „Miś dla Michaela”, by stać się głosem innych żon żołnierzy, które również przeżywają dramaty, i o których prawie się nie mówi.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

Czytasz fragment artykułu

Subskrybuj i czytaj całość

już od 14,90

Poznaj pełną ofertę SUBSKRYPCJI

Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Monika Łącka

|

Gość Krakowski 2/2026

publikacja 08.01.2026 00:00

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 