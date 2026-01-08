Dramat w… burzy piaskowej

Basia nieustannie jest moim aniołem, tylko jej skrzydła są złożone (inaczej się nie mieszczą), a na plecach ma niewidzialny napis „security”, bo w sobie tylko znany sposób chroni mnie, bym znów się nie pogubił – także w tym, co dobre – zamyśla się Karol. Basia dodaje, że o tym, co wydarzyło się już ponad 12 lat temu, zdecydowała się opowiedzieć ze swojej kobiecej perspektywy, zarówno pisząc rozdział książki „Ocalony”, jak i występując u boku męża w dokumentalnym filmie „Miś dla Michaela”, by stać się głosem innych żon żołnierzy, które również przeżywają dramaty, i o których prawie się nie mówi.